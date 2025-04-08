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拚智慧城市 高市府舊電腦惹議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄積極推動智慧城市，市議員卻發現市府機關電腦老舊，僅34％為4年內電腦，其餘都是達報廢標準的舊電腦，梓官區公所最誇張，97％電腦都超過4年，汰換遠不及老化速度，電腦跑不動如何跟得上數位時代？市府回應，會努力汰換新電腦、更新設備。

高市議會昨進行交通部門質詢，議員黃柏霖近日準備議會質詢資料，發現過去要花一周時間才能完成的資料，還要找好幾個幕僚來開會，現在透過ChatGPT及機器人只要10秒鐘就能完成，但市府機關老舊電腦比比皆是，跟不上新時代。

黃柏霖發現，市府68機關單位、總計有12萬7011台電腦，但僅34％是4年內電腦，剩餘66％已經達到可報廢年限，甚至還有使用8年、10年以上的電腦，汰換遠不及老化速度，電腦跑不動，跟不上數位時代。

黃柏霖昨質詢時，要各部門說明老舊電腦汰換計畫。觀光局長高閔琳坦承，動物園、風景管理站確實還在使用十幾年前的電腦，僅約33％是4年內電腦，希望能夠快速汰換舊電腦。

捷運局長吳嘉昌表示，全局151台電腦、4年以上83台，今年預算會汰換10台。交通局長張淑娟說，局內人員近500人，電腦478台，其中65％都是4年以上，今年預計汰換63台。

黃柏霖強調，很多電腦超過5年就跑不動，若不需要用的就直接淘汰，資源有限，應投資在最有效率的地方。高雄市政府回應，會努力汰換新電腦、更新設備。

老化 黃柏霖

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