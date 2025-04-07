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屏東牡丹鄉NGO營運幸福巴士 提升偏鄉交通機能

中央社／ 屏東縣7日電

屏東縣政府等單位輔導NGO團體投入運輸服務，提升偏鄉交通機能；牡丹鄉牡丹灣部落全人文教協會今天正式開始營運幸福巴士3條路線，讓旭海地區就醫、就學、觀光更方便。

屏東縣牡丹鄉牡丹灣部落全人文教協會投入幸福巴士營運，今天上午10時於旭海村集會所舉辦「旭海牡丹灣幸福巴士2.0通車典禮」。

高雄區監理所長馮靜滿表示，牡丹鄉有「恆春半島後花園」美稱，但地理位置偏遠，即使有公車路線經過，班次也非常稀少；加上距離市區中心遙遠，無論就學、就醫或採買，都需花費一筆交通費用。為減輕偏鄉民眾負擔，繼輔導牡丹鄉公所幸福巴士路線後，今年再輔導牡丹灣部落全人文教協會成立市區汽車客運業。

屏東縣長周春米表示，縣府致力推動幸福巴士，縣內11原偏鄉共有47輛車、服務49條路線，將持續完善偏鄉路網，滾動檢討既有服務及盤點缺口，改善公共運輸不便困境。

屏東縣政府交通旅遊處新聞稿表示，繼滿州鄉、瑪家鄉、泰武鄉及霧台鄉輔導團體成立市區汽車客運業，並分別於民國109、111、112年通車後，114年再與交通部公路局高雄區監理所、國科會「以包容為導向之科技計畫：地理弱勢移動平權計畫」以及高屏澎區研中心共同輔導牡丹鄉牡丹灣部落全人文教協會，成立市區汽車客運業，加入在地運輸行列，也協助申請交通部公路局114年公路公共運輸永續及交通平權計畫補助及縣府補助約新台幣590萬元營運費用，經營3條路線。

交旅處指出，牡丹灣部落全人文教協會經營的「小學堂-就學社福生活線」、「小學堂-旭海半島生活線」，提供旭海地區至牡丹國小、牡丹國中、車城農會、恆春公有市場及恆春各大醫院運輸服務，票價為每次收費23元，符合身分條件使用屏東縣博愛卡及敬老卡每次扣12點。另協會自營「小學堂-旭海路溫泉線」則接駁遊客從車城至旭海溫泉，費率採包車費用，透過多元運輸加入，提升旭海地區交通運輸量能。

偏鄉 屏東縣政府 巴士

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