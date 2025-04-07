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議員憂美關稅衝擊建設 高市府：會注意成本變化

中央社／ 高雄7日電

美國對台對等關稅32%即將上路，高雄市正在進行捷運等重大工程建設，高雄市議員今天關切這波關稅衝擊會否影響工期。市府表示，已發包工程有合約機制因應，會持續注意成本變化。

高雄市議會今天進行交通部門業務質詢，國民黨議員許采蓁、黃柏霖等人關切美國擬對台課徵32%關稅對高雄重大建設的影響。許采蓁指出，捷運黃線因原物料上漲等因素，興建成本增加，工期也延宕；接下來這波衝擊，會否影響廠商如期完工，令人憂心。

許采蓁建議捷運局，清查美國供應鏈廠商及匯差是否影響廠商履約能力。未來電動巴士及交通智慧燈號等採購，也要注意相關風險。並建立高風險關鍵建材與設備清單，要有替代供應機制，分散採購風險。

高雄市政府捷運局長吳嘉昌答詢表示，未來供料及機具確實可能因物價影響計畫進行，但已發包的採購合約，廠商會有避險處理，合約內針對物價有一定機制及因應。捷運黃線增加的成本金額，會請專業顧問商討因應之道，將影響降至最低。

市府交通局長張淑娟答詢表示，電動公車採購，因行政院國產化政策，主要是由國內廠商供應，影響應該不大。針對關稅問題，會再加強與廠商聯繫並蒐集資料，持續注意成本變化。

捷運 美國 高雄市

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