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屏東縣政府啟動老舊建物耐震評估 每棟最高助1.5萬元
近年強震頻繁，屏東縣政府與內政部國土署合作推動私有建築物耐震評估措施，提供每件最高1.5萬元補助，民眾如有申請重建意願，屏東縣府也成立危老重建輔導團隊，免費為社區提供諮詢服務。
屏東縣府城鄉發展處表示，近年中央與地方持續推動私有建築物耐震評估措施，為協助縣民辦理危險及老舊建築物結構安全性能評估，今年度持續與內政部國土署合作推動補助方案，總樓地板面積未達3000平方公尺，每棟補助1.2萬元；總樓地板面積3000平方公尺以上者，則每棟補助1.5萬元，即日起開始受理申請，至同年11月30日截止。
城鄉處表示，相關公告及申請書資料可至「屏東縣政府城鄉發展處」網頁（網址：https://reurl.cc/krkAYn）查詢，也歡迎民眾致電洽詢城鄉發展處公安使用科（08-7331524）。另外，都市計畫科也成立「危老重建輔導團」，免費為社區提供諮詢服務（08-7320415分機3337）。
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