屏東子弟牽線 縣府與美國賓州德拉瓦郡締結姐妹縣

屏東縣政府與美國賓州德拉瓦郡今正式簽署姐妹縣協定，這也是縣長周春米任內首度與美國地方政府締結姐妹縣，未來雙方在永續發展、城市治理、公共衛生等領域建立長期友好關係，開啟台美地方合作篇章。

今天簽署儀式，在屏東縣政府舉行，美國賓州德拉瓦郡郡長莫妮卡・泰勒博士率團來台灣，成員包永續發展官、公共工程局主任、規畫總監、規劃局、衛生局長等官員，在美國在台協會高雄分處長張子霖的見證下，與縣長周春米完成簽署姐妹縣協定。

德拉瓦郡長莫妮卡・泰勒致詞說，姐妹縣關係是文化交流，學術合作，人與人之間聯繫，社區可能相隔千里，但透過合作關係，拉近居民距離，拓展視野，建立友誼，加深彼此了解，期望共同合作，透過分享和策略，加強公共衛生健康，促進經濟機會並減少碳足跡，應對氣候變化帶來複雜挑戰，從公眾參與到政策創新，從永續發展到氣候適應力，將因此獲更大成就。

莫妮卡・泰勒致說，即使政府州有些聲音轉向內部鼓吹孤立，但今天站在這裡，卻要聲明相反觀點，跨國界的連結合作與相互尊重，對於解決我們面臨的全球挑戰，以及為後代建立更美好的世界，都是不可或缺的。

縣長周春米說，屏東縣與德拉瓦郡雖位處太平洋兩端，但許多治理理念相似，且屏東持續打造永續家園、基礎交通建設、水資源管理、國土規畫、推動再生能源到全人照顧、爭取高科技產業進駐，是全面向的宜居及希望城市，此次締結姊妹縣，是台美地方外交的重大突破。

德拉瓦郡位於賓州東南部，毗鄰美國第六大人口城市費城，靠近華盛頓和紐約等重要的城市和交通樞紐，目前人口約57萬多人，是生活機能完善地區，並積極推動零廢棄、交通減碳、社區健康發展、水資源、綠能等領域都取得卓越成效，周春米希望未來雙方能交流共享這些寶貴經驗，推動城市永續發展。

雙方互贈禮物，周春米致贈屏東城市杯及屏東咖啡、巧克力、醬油、原住民皮雕工藝等在地特色產品，而德拉瓦郡常被稱為「Delco」，郡長莫妮卡·泰勒帶來一系列印有「Delco」的布旗、杯子、車牌等回贈。