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直擊／女足賽事取消…民代：足協不該讓賽事成本由場地方吸收

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立楠梓足球場出現多處補丁。記者郭韋綺／攝影
高雄市立楠梓足球場出現多處補丁。記者郭韋綺／攝影

高雄市立楠梓足球場原訂在8日舉辦2025國際女子足球邀請賽，由台灣對戰紐西蘭隊，因場地，因場地相關條件仍無法完全符合對方對賽事品質的期待，最終遺憾決議取消本場比賽。記者今直擊，足球場況的確不佳，草皮覆蓋不均，還有多處補釘狀況。

今年國際女子足球邀請賽不僅是台灣女子足球代表隊睽違5年重返主場，也是自2019年以來首度在台灣舉行的女足國際A級賽事。

全台僅兩處足球場符合國際賽事標準，即台北田徑場與高雄國家體育場，主辦單位中華足協去年9月到高雄借用今年4月初場地，但國家體育場已排定樂團告五人4月12日演唱會檔期，無法出借，轉向楠梓足球場借場地。

不過紐西蘭隊在勘察場地，提出重鋪草皮等建議，負責營運管理楠梓足球場的柏文健康公司，盡力配合足協改善場地，最後因場地相關條件仍無法完全符合紐方的期待，經多次與足協、場地方協調，最終決議取消比賽。足協昨對此表達遺憾。

由於足球場天然草皮必須濃密平滑，對運動員才能提供良好緩衝及保護，不過記者直擊現場，除了發現草皮泛黃、沙地裸露，球門周邊草皮狀況不佳，還有多處補丁狀況，對征戰國際賽事經驗豐富的紐西蘭隊來說，場地的確存在不安全風險。

市議員白喬茵認為，國際賽事的辦理也是地方對外形象的展現，高雄市運發局作為場地的OT單位，也要同步確保場地狀況，甚至要求足協在借用時必須要框足夠長的場地保養期間，而不是讓足球協會把成本外部化叫場地單位吸收。

白喬茵批體育署督導失能，地方政府也沒有意識到問題，台北已經被足球搞過一次了，還讓劣跡斑斑的足協再一次讓世界看見台灣，也傷害了高雄的形象，「最無辜的是我們的女足球員，也是對遠道來台的外隊的失禮」。

楠梓足球場草皮覆蓋不均、也不濃密。記者郭韋綺／攝影
楠梓足球場草皮覆蓋不均、也不濃密。記者郭韋綺／攝影
球門周遭草皮狀況不佳。記者郭韋綺／攝影
球門周遭草皮狀況不佳。記者郭韋綺／攝影
高雄市立楠梓足球場狀況明顯不佳。記者郭韋綺／攝影
高雄市立楠梓足球場狀況明顯不佳。記者郭韋綺／攝影

紐西蘭 足球 體育

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