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高雄大樹玉荷包著果率低 「肥料錢撒土」農民悲嘆血本無歸

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
立委邱議瑩今天與農業部、高市農業局前往大樹區玉荷包荔枝產地，了解果農受災情形。記者王勇超／攝影
立委邱議瑩今天與農業部、高市農業局前往大樹區玉荷包荔枝產地，了解果農受災情形。記者王勇超／攝影

高雄大樹區是玉荷包荔枝重要產地，今年玉荷包荔枝開花率超過8成，卻因數波寒流及降雨影響，導致母花的著果率低，部分玉荷包果園的著果率甚至不到1成，果農說「肥料錢都撒在土底，血本無歸」。立委邱議瑩今天前往產地了解果農受災情形，呼籲市府給予農友補助與支持。高市農業局長姚志旺說，近日會啟動災損勘查。

農業部高雄區農業改良場副研究員兼科長李雪如說，高雄大樹區的玉荷包荔枝因為今年1月、2月冷度夠，開花都很滿，「開花率幾乎都8成以上」，但在2月底到3月中旬的母花開花期間，陸陸續續遇到好幾波寒流，又有一段期間降雨，「母花最怕遇到低溫與雨水」導致今年玉荷包荔枝開花很多，著果很少，有些果樹甚至1成都沒有。

立委邱議瑩今天與農業部、高市農業局前往大樹區勘查玉荷包受災狀況。邱議瑩指著玉荷包果樹說，之前幾年都是暖冬，她都是因為果樹沒開花而來勘災，今年花開很旺，但因開花期間氣溫太冷又下雨，導致花朵乾掉，甚至伸手摸一下，花就掉光光，根本不會結果。

玉荷包荔枝果農劉武利說，他的玉荷包荔枝總共種了3甲地，「開花率百分之百，每天都開，從沒像今年這樣」，但著果率很差，只有2成多。劉武利看著玉荷包果樹上稀稀落落的果實，無奈說，1甲果園花的成本約15萬元，包含肥料錢、農藥、工錢1天2000多元，「都像是肥料，撒在土底了」，希望政府能補助，至少讓農民回收成本。

大樹區的另名果農說，今年玉荷包荔枝著果率差，有些二次花的果實只有像像火柴棒大小，接下來果實的發育期間還會有物理性落果，並不是現在看到幾顆，將來就能收成幾顆，部分果園在收成時，1棵樹的結果可能不到20、30顆。

高市農業局說，今年大樹區玉荷包荔枝的著果率約3成，部分果園甚至不到1成，農業局已經跟高雄農改場到果園會勘過，最近會啟動災害勘查機制，果農可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照存證。

高雄大樹區的玉荷包荔枝今年開花率超過8成，卻因數波寒流及降雨影響，導致母花的著果率低。記者王勇超／攝影
高雄大樹區的玉荷包荔枝今年開花率超過8成，卻因數波寒流及降雨影響，導致母花的著果率低。記者王勇超／攝影
高雄大樹區的玉荷包荔枝今年著果率低，立委邱議瑩今天與農業部、高市農業局前往產地了解果農受災情形。記者王勇超／攝影
高雄大樹區的玉荷包荔枝今年著果率低，立委邱議瑩今天與農業部、高市農業局前往產地了解果農受災情形。記者王勇超／攝影
高雄大樹區是玉荷包荔枝今年著果率低，立委邱議瑩今天前往產地了解果農受災情形。記者王勇超／攝影
高雄大樹區是玉荷包荔枝今年著果率低，立委邱議瑩今天前往產地了解果農受災情形。記者王勇超／攝影

災損 荔枝 農業部 邱議瑩

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