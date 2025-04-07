川普關稅恐衝擊高雄捷運、電動公車 議員要求全面盤點

美國總統川普宣布的新關稅政策即將上路，高雄捷運黃線及紅線小港林園延伸線近年已因物調因素成本大增、完工日期延後，議員許采蓁要求捷運工程局及交通局建立高風險關鍵建材與設備清單，並建立替代供應機制，確保重大建設可順利進行。市府回應，已發包合約不受影響，會加強與廠商聯繫並蒐集資料，注意成本變化。

連假過後高市議會首日開議，議員黃柏霖、許采蓁皆對美國新關稅政策帶來的衝擊表達憂心。

許采蓁指出，捷運目前有三路線工程進行中，黃線因中美貿易戰及國際原物料上漲因素，興建成本從1442億元暴增至2348億元，工程延宕4年且增加近1千億元成本；接下來這波衝擊，車廂、號誌、通訊控制系統廠商量能令人擔憂，是否拖延工期，捷運局應全面清查美國供應鏈廠商及匯差是否影響廠商履約能力。

捷運局長吳嘉昌回應，施工中的工程確實擔心未來供料及機具，可能造成物調及物價飛漲影響整體計畫進行；已發包的採購合約是依照當時的台幣計價，廠商會有避險處理，合約內針對物調款有一定機制，會有相關因應。黃線所增加金額，會請專業顧問廠商討論因應之道，希望影響降至最低。

交通局部分，許采蓁說，汽車零件、電子設備被評為高風險產業，電動巴士及交通智慧燈號的推動政策與時程是否受影響，未來國外採購要考量以歐洲或日本為主，避開美國、降低風險。

交通局長張淑娟答詢說，今年已經完成120輛電動公車採購案，由於行政院國產化政策，主要是國內廠商供應，後續成本若增加，影響應該不大；關稅問題這幾天才發生，加強與廠商聯繫並蒐集資料，注意成本變化。