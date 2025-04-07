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城市外交新頁 日本陸奧市派員駐點高雄登上NHK

中央社／ 高雄7日電

高雄市政府與日本青森縣、陸奧市去年簽署三方國際交流促進備忘錄，陸奧市今年4月首度派遣職員到高雄市政府進行1年駐點，台日地方政府交流成果也登上日本NHK新聞。

高雄市政府與青森縣、陸奧市去年12月共同簽署三方國際交流促進備忘錄，三方持續推動實質合作計畫，官方往來、民間合作、學校與觀光推廣皆迅速展開。

今年2月底，陸奧市商工會議所與高雄市觀光協會簽署合作備忘錄，奠定民間長期合作基礎。4月起，陸奧市更首度派遣職員小林晉至高雄市政府駐點1年，成為台日城市交流重要的里程碑。

台日地方政府的交流成果更登上日本放送協會（NHK）新聞報導。高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，這一系列交流展現高雄市與青森縣、陸奧市間的頻繁互動與高度互信，也象徵城市外交邁入實質深化階段。

NHK報導指出，陸奧市首次派遣2名市府職員赴台灣與美國等地進行長期駐點任務，其中1名職員小林晉4月起進駐高雄市政府，進行為期1年的交流任職，擔任2市直接溝通橋梁，推動觀光、教育、農漁業等領域合作。

陸奧市長山本知也在職員任命典禮上表示，期許職員在不同文化中勇於嘗試，拓展視野。小林晉表示，將積極推動學校合作、並籌劃觀光交流，期盼透過實地駐點讓更多人愛上高雄與陸奧。

張硯卿表示，未來將透過駐點職員的協調與交流，深化高雄與青森縣、陸奧市在青年、學校與觀光等多元領域互動，近年來高雄與日本各城市交流密切，藉由官方與民間合作，將逐步拓展多元面向的合作。

高雄市行政暨國際處今天透過新聞稿表示，高雄與陸奧淵源始於教育合作，高雄市陽明國中與陸奧市川內中學為逾30年姊妹校；高雄市長陳其邁與青森縣知事宮下宗一郎、陸奧市長山本知也去年更簽署合作備忘錄。

NHK 台日 日本 高雄市

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