智慧城市？高市府機關10年舊電腦比比皆是…上完廁所資料還在傳

高雄發展智慧城市，大力推動主權AI。議員黃柏霖追查發現，市府68機關單位僅3.4成電腦是4年內電腦，其餘都是可報廢的舊電腦，有人開機兩次才會成功、上完廁所檔案還沒傳完，梓官區公所更誇張，全公所僅2台電腦是4年內的電腦、老舊比高達97％，為何數位時代還在用舊電腦？市府表示，會努力汰換新電腦、更新設備。

高市議會今日進行交通部門業務質詢，議員黃柏霖近日準備議會質詢資料，他發現過去要花一星期時間才能完成的資料，還要找好幾個幕僚來開會，現在透過ChatGPT及機器人只要10秒鐘就能完成。

「『公』欲善其事必先利其器！」黃柏霖說，身處AI時代，公務員的電腦設備非常重要，市府68機關單位、電腦12萬7011台電腦，僅34％是4年內電腦，高達66％已經達到可報廢年限，使用8年、10年以上的電腦比比皆是，汰換遠不及老化速度，電腦跑不動，如何跟得上數位時代。

黃柏霖要各部門說明老舊電腦汰換計畫。觀光局長高閔琳坦承，動物園、風景管理站確實還在使用十幾年前的電腦，僅約33％是4年內電腦，希望能夠快速汰換舊電腦。

捷運局長吳嘉昌表示，全局151台電腦、4年以上83台，今年預算會汰換10台。交通局長張淑娟說，局內人員近500人，電腦478台，其中65％都是4年以上，今年預計汰換63台。