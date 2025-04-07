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智慧城市？高市府機關10年舊電腦比比皆是…上完廁所資料還在傳

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃柏霖追查發現，高雄發展智慧AI，公務機關卻高達6成多電腦超過可報廢年限。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃柏霖追查發現，高雄發展智慧AI，公務機關卻高達6成多電腦超過可報廢年限。記者徐白櫻／翻攝

高雄發展智慧城市，大力推動主權AI。議員黃柏霖追查發現，市府68機關單位僅3.4成電腦是4年內電腦，其餘都是可報廢的舊電腦，有人開機兩次才會成功、上完廁所檔案還沒傳完，梓官區公所更誇張，全公所僅2台電腦是4年內的電腦、老舊比高達97％，為何數位時代還在用舊電腦？市府表示，會努力汰換新電腦、更新設備。

高市議會今日進行交通部門業務質詢，議員黃柏霖近日準備議會質詢資料，他發現過去要花一星期時間才能完成的資料，還要找好幾個幕僚來開會，現在透過ChatGPT及機器人只要10秒鐘就能完成。

「『公』欲善其事必先利其器！」黃柏霖說，身處AI時代，公務員的電腦設備非常重要，市府68機關單位、電腦12萬7011台電腦，僅34％是4年內電腦，高達66％已經達到可報廢年限，使用8年、10年以上的電腦比比皆是，汰換遠不及老化速度，電腦跑不動，如何跟得上數位時代。

黃柏霖要各部門說明老舊電腦汰換計畫。觀光局長高閔琳坦承，動物園、風景管理站確實還在使用十幾年前的電腦，僅約33％是4年內電腦，希望能夠快速汰換舊電腦。

捷運局長吳嘉昌表示，全局151台電腦、4年以上83台，今年預算會汰換10台。交通局長張淑娟說，局內人員近500人，電腦478台，其中65％都是4年以上，今年預計汰換63台。

黃柏霖強調，很多電腦超過5年就跑不動，若不需要用的就直接淘汰，資源有限，要投資在最有效率的地方，有需要的電腦要給最新設備。

高雄市府68機關單位現有電腦盤整情況。圖／議員黃柏霖提供
高雄市府68機關單位現有電腦盤整情況。圖／議員黃柏霖提供
高雄市議員黃柏霖追查發現，市府68機關單位僅3.4成電腦是4年內新電腦，跟不上數位時代的腳步。圖／議員黃柏霖提供
高雄市議員黃柏霖追查發現，市府68機關單位僅3.4成電腦是4年內新電腦，跟不上數位時代的腳步。圖／議員黃柏霖提供
議員黃柏霖調查，高市公家機關逾12萬台電腦，梓官區公所更誇張，全公所僅2台電腦是4年內的新電腦、其餘66台都超過4年，老舊比高達97％。圖／議員黃柏霖提供
議員黃柏霖調查，高市公家機關逾12萬台電腦，梓官區公所更誇張，全公所僅2台電腦是4年內的新電腦、其餘66台都超過4年，老舊比高達97％。圖／議員黃柏霖提供

公務員 檔案 議員 黃柏霖

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