台灣祭連3年破百萬人次 成屏東音樂品牌

屏東縣政府主辦音樂盛事「台灣祭」3日至5日登場，累計吸引超過100萬人次，縣府表示，連3年百萬人次參與，有一對新人在台灣祭認識，今年特地來拍婚紗照，但也有不少插曲，有男大生被控性騷女樂迷，警方3天來還處理18件酒醉路倒事件。

「台灣祭成為屏東音樂品牌！」縣府表示，依據電信公司的統計數據，台灣祭首日30萬人次、第2天41萬人次，在口碑發酵和連續假日加持下，3天累積突破100萬人次，不僅提供音樂人舞台、吸引大批樂迷朝聖，也帶動地方商機刺激經濟，創造多贏，這是舉辦台灣祭的重要意義。

縣府指出，台灣祭邁入第5年，有些樂團從中、小型舞台唱到主舞台，一路跟著台灣祭共同成長，前天有對新人是1年前在台灣祭認識，1年後特地到台灣祭拍攝婚紗照，並在社群平台分享結婚喜悅，浪漫可愛的愛情受到眾人的祝福。

不過，21歲林姓男大學生前晚在現場，被女樂迷指控摸胸、摸臀等性騷擾，在場的人貼上社群軟體，並向警方報案，員警當場將他帶回，依違反性騷擾防制法移送屏東地檢署偵辦。

許多年輕人湧入聽歌狂歡，帶動了地方商機，警方指出，共處理18件酒醉事件，台灣祭是正向、陽光的音樂活動，不容不法分子的非法行為，會嚴正執法。

縣府表示，台灣祭相約明年見，接下來11到13日，屏東三大日音樂節在縣立體育館草地開唱，16組藝人輪番上陣，包括金曲歌后楊乃文、金曲歌王許富凱、亞洲舞王羅志祥、畢書盡等超強卡司，連3天接力演出，歡迎全台樂迷再衝一波。