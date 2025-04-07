聽新聞
0:00 / 0:00

台灣祭連3年破百萬人次 成屏東音樂品牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣政府主辦台灣祭在清明連假登場，累計吸引超過100萬人次。圖／屏縣政府提供
屏東縣政府主辦台灣祭在清明連假登場，累計吸引超過100萬人次。圖／屏縣政府提供

屏東縣政府主辦音樂盛事「台灣祭」3日至5日登場，累計吸引超過100萬人次，縣府表示，連3年百萬人次參與，有一對新人在台灣祭認識，今年特地來拍婚紗照，但也有不少插曲，有男大生被控性騷女樂迷，警方3天來還處理18件酒醉路倒事件。

「台灣祭成為屏東音樂品牌！」縣府表示，依據電信公司的統計數據，台灣祭首日30萬人次、第2天41萬人次，在口碑發酵和連續假日加持下，3天累積突破100萬人次，不僅提供音樂人舞台、吸引大批樂迷朝聖，也帶動地方商機刺激經濟，創造多贏，這是舉辦台灣祭的重要意義。

縣府指出，台灣祭邁入第5年，有些樂團從中、小型舞台唱到主舞台，一路跟著台灣祭共同成長，前天有對新人是1年前在台灣祭認識，1年後特地到台灣祭拍攝婚紗照，並在社群平台分享結婚喜悅，浪漫可愛的愛情受到眾人的祝福。

不過，21歲林姓男大學生前晚在現場，被女樂迷指控摸胸、摸臀等性騷擾，在場的人貼上社群軟體，並向警方報案，員警當場將他帶回，依違反性騷擾防制法移送屏東地檢署偵辦。

許多年輕人湧入聽歌狂歡，帶動了地方商機，警方指出，共處理18件酒醉事件，台灣祭是正向、陽光的音樂活動，不容不法分子的非法行為，會嚴正執法。

縣府表示，台灣祭相約明年見，接下來11到13日，屏東三大日音樂節在縣立體育館草地開唱，16組藝人輪番上陣，包括金曲歌后楊乃文、金曲歌王許富凱、亞洲舞王羅志祥、畢書盡等超強卡司，連3天接力演出，歡迎全台樂迷再衝一波。

婚紗照 屏東縣政府 音樂

延伸閱讀

影／台灣祭促進台日友好 屏東觀光影片登大阪街頭

東港籍漁船通報捕獲屏東第1鮪 4/7驗明正身

影／參加台灣祭20歲男大生伸手性騷擾 樂迷報案警送辦

台灣祭連3年破百萬人次 113年相識樂迷重返拍婚紗

相關新聞

高雄車站周邊公車站 候車環境簡陋

高雄車站去年底完工營運，相較氣派的車站大樓，周圍公車站點卻顯得簡陋寒酸，建國路與林森路口的公車站不僅欠缺遮陽、遮雨設施，...

台灣祭連3年破百萬人次 成屏東音樂品牌

屏東縣政府主辦音樂盛事「台灣祭」3日至5日登場，累計吸引超過100萬人次，縣府表示，連3年百萬人次參與，有一對新人在台灣...

稽查無假期 屏東環保局查違反空汙、廢清法開29張罰單

清明連假，維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒...

高雄車站公車候車環境簡陋 沒雨棚、缺坐椅「停滯在上個世紀」

高雄車站是重要轉運點，但目前大多數公車路線的站點仍分布在車站周圍，建國路與林森路口的公車站甚至沒有遮陽遮雨設施、座椅不足...

白衣男攀爬恆春古城門 差點撞機車 若毀損恐違反文資法

屏東縣恆春古城是國內唯一保存四座城門的國定古蹟，今年喜迎建城150周年，但有民眾拍下影片，不當攀爬恆春古城西門，還從城牆...

武術重鎮高雄西螺 子弟拿下今年全國創意宋江陣大賽冠軍

2025年全國創意宋江陣頭大賽結果出爐，「鳳武薪傳西螺鳳山館」演繹廖添丁傳奇故事，奪得今年的武林盟主寶座，獲得83萬元獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。