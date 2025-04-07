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高雄車站周邊公車站 候車環境簡陋

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高市交通局近日派人移除民眾放在建國路與林森路口公車站的椅子，並安裝候車椅提供旅客使用。記者王勇超／攝影
高市交通局近日派人移除民眾放在建國路與林森路口公車站的椅子，並安裝候車椅提供旅客使用。記者王勇超／攝影

高雄車站去年底完工營運，相較氣派的車站大樓，周圍公車站點卻顯得簡陋寒酸，建國路與林森路口的公車站不僅欠缺遮陽、遮雨設施，也未設置座椅，只有好心人提供椅子讓人休憩。對此，交通局稱，該處因空間不足且為停車場出入口，無法設置候車亭，已先設候車椅讓旅客休息。

高雄車站為台鐵、高捷雙鐵共構，周邊則有多條公車路線提供轉運，但近期有市議員發現，建國路、林森路口的3處公車站，僅有站牌卻無候車亭，乘客不僅要頂著烈日候車，若碰到下雨，恐被淋成落湯雞，簡陋候車環境與新穎的車站成強烈對比。

高雄市議員張博洋質疑，這些站牌有16條公車路線及公路客運停靠，候車環境卻停滯在上世紀，不僅缺乏遮陽遮雨設施，也無公車即時動態顯示，連椅子都是民眾自行擺放，基本候車設施不足，對於搭乘者並不友善。

張博洋出示照片，因候車環境簡陋，有好心人擔心乘客久站，在站牌旁擺上木椅，以便讓行動不便的長者可以休憩。

記者實際觀察，因缺乏遮陽設施，遊客等於站在豔陽下，若等到酷暑，候車環境恐引發民怨。

候車彭姓旅客表示，車站應規畫完善轉運設施，因缺乏遮陽、遮雨設施，則可搭個棚子，先滿足大家需求。張博洋認為，高雄車站未來還有高鐵南延，要求交通局改善車站周邊公車站候車環境。

對此，高雄市交通局澄清，建國、林森路口站牌因人行道拓寬前空間不足，且有停車場出入口，無法設置候車亭，但配合高雄客運都更，未來將由高客設置候車亭，有關候車椅部分，民眾擺放的已清除，交通局已先設置2處候車椅供民眾使用，改善候車環境。

公車 張博洋 高雄車站

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