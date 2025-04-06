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稽查無假期 屏東環保局查違反空汙、廢清法開29張罰單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒，運用臭異味偵測儀等，查出違反空汙法、廢棄物清理法共開出29張罰單。圖／屏東縣環保局提供
維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒，運用臭異味偵測儀等，查出違反空汙法、廢棄物清理法共開出29張罰單。圖／屏東縣環保局提供

清明連假，維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒，運用臭異味偵測儀等，查出違反空汙法、廢棄物清理法共開出29張罰單。

環保局指出，連假第一天由局長顏幸苑率領7名科長與同仁近70人，從清晨7時起至下午1時，「拂曉出擊」兵分多路至各熱點地區畜牧場、廢水偷排、露天燃燒、違規廣告物、環境衛生及公廁清潔等深入稽查。

環保局表示，聯合大稽查行動針對近期屢遭民眾陳情或網路輿情投訴案件，包括露天燃燒、畜牧場異味、非法排放廢水的情等，且還針對影響民眾日常生活品質環境問題，違規廣告物、道路環境衛生及公廁清潔等環境稽查。

此次稽查共計巡查畜牧場106家次、資收場13家次，查出多處道路髒亂點並要求權管單位當天清除（萬丹、東港、屏市、九如、恆春及墾丁地區等），並沿線巡查拆除415件廣告物，巡查公廁環境，（如觀光景點、交通場站、公園等）、查獲露天燃燒熱區7處（鹽埔鄉、恆春鎮、高樹鄉公墓及沿山公路等）。針對水質不佳者採樣8點次，如檢測結果超標將依法裁處，並針對畜牧場限期改善6家次。

環保局表示，現場告發者違反空汙法4件、廢清法25件，合計告發29件，另外也透過無人機空中作業，擴展稽查員視野，除露天燃燒無所遁形外，突破地形限制，可有效查獲養雞場任意堆置雞糞造成異味。

屏東縣長周春米說，環境問題源頭來自少數業者不法行為，這些行為對公共衛生及自然環境造成嚴重影響，環保局「稽查無假期計畫」不間斷，持續強力稽查，確保縣民都能在乾淨無汙染環境中生活。也呼籲大家繼續積極參與環保行動，大家齊心協力，讓屏東成為更加宜居、潔淨、綠意盎然的城市。

維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒，運用臭異味偵測儀等，查出違反空汙法、廢棄物清理法共開出29張罰單。圖／屏東縣環保局提供
維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒，運用臭異味偵測儀等，查出違反空汙法、廢棄物清理法共開出29張罰單。圖／屏東縣環保局提供
維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒，運用臭異味偵測儀等，查出違反空汙法、廢棄物清理法共開出29張罰單。圖／屏東縣環保局提供
維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒，運用臭異味偵測儀等，查出違反空汙法、廢棄物清理法共開出29張罰單。圖／屏東縣環保局提供
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維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒，運用臭異味偵測儀等，查出違反空汙法、廢棄物清理法共開出29張罰單。圖／屏東縣環保局提供
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維護屏東縣環境品質，屏東縣環保局在連假期間擴大聯合稽查，針對清明祭祖掃墓、派出無人機強化空中稽查，遏止露天燃燒，運用臭異味偵測儀等，查出違反空汙法、廢棄物清理法共開出29張罰單。圖／屏東縣環保局提供

屏東 環保局 空氣汙染

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