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影／台灣祭促進台日友好 屏東觀光影片登大阪街頭

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大型廣告車將繞行大阪御堂筋以及市區場館周邊路線，國人前往大阪世博會或在日台灣人在街頭就能巧遇屏東美景，歡迎捕捉畫面。圖／屏東縣政府提供
大型廣告車將繞行大阪御堂筋以及市區場館周邊路線，國人前往大阪世博會或在日台灣人在街頭就能巧遇屏東美景，歡迎捕捉畫面。圖／屏東縣政府提供

台灣祭昨天昨天落幕，創下連三年破百萬人次參與，讓年輕樂迷重新認識墾丁魅力，還意外牽起一段台日友好，熱愛音樂、三度參加台灣祭的日本觀光促進民間協會會長中川哲也今年主動與屏東縣政府接洽，安排屏東觀光影片在台灣祭活動期間登上大阪街頭電視牆，將本月13日大阪關西世界博覽會開幕起大量曝光，吸引往來行人注目。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏縣府近年推出多部形象影片，獲國際大獎肯定，掀起旅遊跟風熱，如在大阪街頭播放「屏東多向度」，獲坎城世界影展最佳旅遊影片，場景從屏東最北大武山至最南端恆春半島，融入原住民、客家等族群文化。

傳播處表示，大阪世博在4月13日開幕到10月13日閉幕，預計吸引數以百萬國際遊客，屏東能在這樣國際盛會曝光十分難得。影片曝光地點包括人氣景點戎橋和梅田堂山的電視牆，並在梅田的堂山商店街、訪日外國遊客喜歡唐吉軻德-梅田店、當地飯店和酒吧等場所設置30台直立式廣告機。

另外，大型廣告車將繞行大阪御堂筋以及市區場館周邊路線，國人前往大阪世博會或在日台灣人在街頭就能巧遇屏東美景，歡迎捕捉畫面。

傳播處表示，促成台日美好音緣的重要推手中川哲也會長，他是tokyo honey trap樂團的吉他手，2023、2024連二年隨團來到台灣祭演出，除安排屏東觀光影片登上街頭廣告，並與地方觀光局共同企劃「訪日外國人觀光親善計畫」，在大阪觀光局協助下推廣2025年大阪世博會，選擇以墾丁為主題拍攝影片，片中出現龍磐公園、社頂自然公園、恆春古城老街、西門、南灣等場景，預計在大阪世博9月人潮高峰時播出。

三度參加台灣祭日本觀光促進民間協會會長中川哲也今年主動與屏東縣政府接洽，安排屏東觀光影片在台灣祭活動期間登上大阪街頭電視牆，將本月13日大阪關西世界博覽會開幕起大量曝光，吸引往來行人注目。圖／屏東縣政府提供
三度參加台灣祭日本觀光促進民間協會會長中川哲也今年主動與屏東縣政府接洽，安排屏東觀光影片在台灣祭活動期間登上大阪街頭電視牆，將本月13日大阪關西世界博覽會開幕起大量曝光，吸引往來行人注目。圖／屏東縣政府提供
大型廣告車將繞行大阪御堂筋以及市區場館周邊路線，國人前往大阪世博會或在日台灣人在街頭就能巧遇屏東美景，歡迎捕捉畫面。圖／屏東縣政府提供
大型廣告車將繞行大阪御堂筋以及市區場館周邊路線，國人前往大阪世博會或在日台灣人在街頭就能巧遇屏東美景，歡迎捕捉畫面。圖／屏東縣政府提供

大阪 屏東縣政府 影片

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