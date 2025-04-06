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東港籍漁船通報捕獲屏東第1鮪 4/7驗明正身

中央社／ 屏東縣6日電

屏東黑鮪魚季來臨，東港漁業電台今天凌晨接獲通報，東港籍漁船「茂豐祥號」已捕獲今年屏東第1尾黑鮪；捕獲日恰巧是船長生日，東港區漁會排訂7日下午3時驗明正身。

東港區漁會今天發布新聞稿表示，「茂豐祥號」漁船（CT3-5747）船長陳睿豪與其父船主陳保勝，今天凌晨0時19分通報東港漁業電台，約在5日深夜11時許於北緯20度50分，東經122度48分，在台灣東南方海域捕獲1尾公黑鮪，目視估約210公斤，將於明天中午前返抵東港，漁會排訂在7日下午3時驗魚。

東港區漁會指出，陳睿豪生日4月5日，滿32歲當天就傳來捕獲佳音。這名年輕船長討海約7年、升船長約2年，承繼父業獨當一面，這次出海5天就幸運捕獲屏東第1鮪，也是他首次捕獲第1鮪，堪稱最佳生日禮物。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，今年屏東第1鮪報到時間，和預估魚汛週期和洄游路線差不多，約在農曆3月「月光暝」滿月前後，依太平洋黑鮪洄游路線，及歷年屏東第1鮪統計來看，均是在台灣東方或南方海域捕獲。

屏東縣政府公告，今年第1鮪資格，包含捕獲漁船須登記、屬北方黑鮪、捕獲海域為台灣沿近海、要綁上標籤、重量在180公斤以上、起鉤為活魚、捕獲時通報東港台，及通報日需符合生效日4月1日等。具上列條件進港後，東港區漁會將派員會同專家勘驗。

屏東縣政府 東港 生日

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