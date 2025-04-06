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屏東第一鮪報到！東港籍茂豐祥號船長壽星捕獲生日禮物

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
東港籍漁船「茂豐祥號」漁船，捕獲今年2025年第一鮪黑鮪的位置，正加速返港中。圖／東港區漁會提供
東港籍漁船「茂豐祥號」漁船，捕獲今年2025年第一鮪黑鮪的位置，正加速返港中。圖／東港區漁會提供

東港漁業電台6日凌晨0點19分接到東港籍漁船「茂豐祥號」漁船通報，捕獲2025今年屏東第一鮪黑鮪，馬上火速返港預計4月7日中午前返回東港，東港區漁會排訂7日下午3點驗明正身，確認是否為今年屏東黑鮪魚季的「第一鮪」。

巧合的是，船長陳睿豪是4月5日壽星，他在滿32歲生日當天凌晨，傳來捕獲今年第一鮪黑鮪魚的佳音，年輕船長，討海約7年，升船長約2年，繼承父業獨當一面，出海5天就幸運捕到今年屏東第一鮪，也是他第一次捕獲到第一鮪，是最好的生日禮物。

東港區漁會指出，「茂豐祥號」漁船（CT3-5747）船長陳睿豪，船主是父親陳保勝，今天4月6日凌晨0點19分通報東港漁業電台，在4月5日深夜11點多在北緯 20度50分，東經122度48分在台灣東南方海域捕獲一尾公黑鮪，目視估約210公斤，將於7日中午前返抵東港，漁會排訂在7日下午3點驗魚。

 

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今年屏東第一鮪報到時間，和預估魚汛周期和洄游路線差不多，亦即約在農曆3月月光暝滿月前後，依太平洋黑鮪洄游路線，及歷年屏東第一鮪統計來看，均是在台灣東方或南方海域捕獲。

東港籍漁船「茂豐祥號」漁船，捕獲今年2025年第一鮪黑鮪，正加速返港中。圖／東港區漁會提供
東港籍漁船「茂豐祥號」漁船，捕獲今年2025年第一鮪黑鮪，正加速返港中。圖／東港區漁會提供
黑鮪魚卸吊歷史照片。示意圖。圖／東港區漁會提供
黑鮪魚卸吊歷史照片。示意圖。圖／東港區漁會提供

屏東 東港 生日

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