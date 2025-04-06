高雄車站公車候車環境簡陋 沒雨棚、缺坐椅「停滯在上個世紀」

高雄車站是重要轉運點，但目前大多數公車路線的站點仍分布在車站周圍，建國路與林森路口的公車站甚至沒有遮陽遮雨設施、座椅不足，旅客只能坐在好心民眾提供的椅子上候車，直呼「太簡陋」。民代說，高雄車站是大南方的重要門戶，周邊的候車設施也必須符合定位。交通局說，已先移除民眾自行放置的椅子，將在下周先安裝候車椅。

高雄市交通局說，建國林森路口站後方為高雄客運土地，該公司刻正辦理都市更新案，交通局已於交評審議通過由高客捐建候車亭，另民眾自行放置椅子於非公有土地，交通局已先派員移除，並將於下周先安裝候車椅提供民眾使用。

台鐵高雄車站具有鐵路、捷運、客運、公車等多種交通工具的轉乘功能，未來加上高鐵南延，可以說是大南方的門戶，也是南台灣最重要的交通樞紐之一。

根據高雄市交通局的規劃，高雄車站的公車轉運站預計將在今年下半年正式啟用，屆時會有13條以高雄車站為端點的公車路線進駐。

但目前大多數公車路線的站點仍分布在車站周圍，而非集中於轉運站內。高雄市議員張博洋說，以高雄車站周邊的建國路與林森路口公車站為例，該站點是16條公車路線以及公路客運停靠站，但候車環境卻非常簡陋。

張博洋說，當旅客走出高雄車站，準備轉乘公車時，現有的候車環境卻讓人感覺像是停滯在上個世紀，與一旁新建成的車站形成強烈對比；不僅缺乏遮陽遮雨設施，也無缺乏即時動態顯示，缺乏座椅基礎設施，連椅子都是民眾自行擺放，對於候車民眾不夠友善。

記者今天上午前往建國路與林森路的公車站，原本民眾擺放多張椅子已經被移除；附近另一處公車站點仍放置一張小木椅，有旅客在等候公車時，讓小孩坐在小木椅上休息。

一名來自彰化的旅客說，鄉下的公車站椅子不足，常有好心人提供椅子讓候車的旅客暫坐，已經見怪不怪。

另名候車旅客彭姓男子說，高雄車站是相當好的建築，應該要規劃出總體的轉運站，對於車站附近的公車站點缺乏遮陽、遮雨設施，可先搭個棚子，先滿足大家需求。

張博洋說，交通局應改善高雄車站周邊公車站點候車環境。既然高雄車站未來將成為大南方的重要門戶，那麼高雄車站周邊的候車設施也必須符合這個定位。