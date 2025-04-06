快訊

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

身心皆處於壓力下的明顯指標 專家揭5種常見睡姿透露健康狀況

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄車站公車候車環境簡陋 沒雨棚、缺坐椅「停滯在上個世紀」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市交通局近日已派人移除民眾放在建國路與林森路口公車站的椅子，將在下周先安裝候車椅提供旅客使用。記者王勇超／攝影
高市交通局近日已派人移除民眾放在建國路與林森路口公車站的椅子，將在下周先安裝候車椅提供旅客使用。記者王勇超／攝影

高雄車站是重要轉運點，但目前大多數公車路線的站點仍分布在車站周圍，建國路與林森路口的公車站甚至沒有遮陽遮雨設施、座椅不足，旅客只能坐在好心民眾提供的椅子上候車，直呼「太簡陋」。民代說，高雄車站是大南方的重要門戶，周邊的候車設施也必須符合定位。交通局說，已先移除民眾自行放置的椅子，將在下周先安裝候車椅。

高雄市交通局說，建國林森路口站後方為高雄客運土地，該公司刻正辦理都市更新案，交通局已於交評審議通過由高客捐建候車亭，另民眾自行放置椅子於非公有土地，交通局已先派員移除，並將於下周先安裝候車椅提供民眾使用。

台鐵高雄車站具有鐵路、捷運、客運、公車等多種交通工具的轉乘功能，未來加上高鐵南延，可以說是大南方的門戶，也是南台灣最重要的交通樞紐之一。

根據高雄市交通局的規劃，高雄車站的公車轉運站預計將在今年下半年正式啟用，屆時會有13條以高雄車站為端點的公車路線進駐。

但目前大多數公車路線的站點仍分布在車站周圍，而非集中於轉運站內。高雄市議員張博洋說，以高雄車站周邊的建國路與林森路口公車站為例，該站點是16條公車路線以及公路客運停靠站，但候車環境卻非常簡陋。

張博洋說，當旅客走出高雄車站，準備轉乘公車時，現有的候車環境卻讓人感覺像是停滯在上個世紀，與一旁新建成的車站形成強烈對比；不僅缺乏遮陽遮雨設施，也無缺乏即時動態顯示，缺乏座椅基礎設施，連椅子都是民眾自行擺放，對於候車民眾不夠友善。

記者今天上午前往建國路與林森路的公車站，原本民眾擺放多張椅子已經被移除；附近另一處公車站點仍放置一張小木椅，有旅客在等候公車時，讓小孩坐在小木椅上休息。

一名來自彰化的旅客說，鄉下的公車站椅子不足，常有好心人提供椅子讓候車的旅客暫坐，已經見怪不怪。

另名候車旅客彭姓男子說，高雄車站是相當好的建築，應該要規劃出總體的轉運站，對於車站附近的公車站點缺乏遮陽、遮雨設施，可先搭個棚子，先滿足大家需求。

張博洋說，交通局應改善高雄車站周邊公車站點候車環境。既然高雄車站未來將成為大南方的重要門戶，那麼高雄車站周邊的候車設施也必須符合這個定位。

交通局說，針對公車亭候車椅及環境維持部分，除了會進行例行的環境整理，座椅部分也會朝設置標準的候車座椅方向積極辦理。

高雄車站附近的建國路與林森路口公車站缺乏遮陽、遮雨設施。記者王勇超／攝影
高雄車站附近的建國路與林森路口公車站缺乏遮陽、遮雨設施。記者王勇超／攝影
高雄建國路與林森路口公車站後方的土地，原本有好心民眾擺放多張椅子要讓旅客暫坐。圖／高雄市議員張博洋提供
高雄建國路與林森路口公車站後方的土地，原本有好心民眾擺放多張椅子要讓旅客暫坐。圖／高雄市議員張博洋提供
高雄車站附近的一處公車站沒有遮陽、遮雨設施，甚至連椅子也沒有，好心人搬來一張木椅讓候車旅客休息。圖／高雄市議員張博洋提供
高雄車站附近的一處公車站沒有遮陽、遮雨設施，甚至連椅子也沒有，好心人搬來一張木椅讓候車旅客休息。圖／高雄市議員張博洋提供
高雄車站附近的建國路與林森路口公車站設備簡陋，候車旅客讓小孩坐在民眾放置的小木椅上。記者王勇超／攝影
高雄車站附近的建國路與林森路口公車站設備簡陋，候車旅客讓小孩坐在民眾放置的小木椅上。記者王勇超／攝影

公車 椅子 高雄車站

延伸閱讀

中市公車131路新增10輛電動公車 年底全市總數破300輛

台東市區65處公車站牌裝太陽能燈 提升候車安全

新北AI影像辨識警示系統 擴大增設8處校園周邊路口

桃園交通局：偏心左轉優化路口設計 交通肇事率降低

相關新聞

白衣男攀爬恆春古城門 差點撞機車 若毀損恐違反文資法

屏東縣恆春古城是國內唯一保存四座城門的國定古蹟，今年喜迎建城150周年，但有民眾拍下影片，不當攀爬恆春古城西門，還從城牆...

高雄沿海二路通車3天 8自摔1慘死

高雄沿海二路貨櫃車專用道拓寬工程，機車道未驗收即放行，通車3天疑因路面高低差，導致8名騎士摔車，1男不治；另翠華路拓寬工...

高雄車站公車候車環境簡陋 沒雨棚、缺坐椅「停滯在上個世紀」

高雄車站是重要轉運點，但目前大多數公車路線的站點仍分布在車站周圍，建國路與林森路口的公車站甚至沒有遮陽遮雨設施、座椅不足...

武術重鎮高雄西螺 子弟拿下今年全國創意宋江陣大賽冠軍

2025年全國創意宋江陣頭大賽結果出爐，「鳳武薪傳西螺鳳山館」演繹廖添丁傳奇故事，奪得今年的武林盟主寶座，獲得83萬元獎...

台灣祭連3年破100萬人次參加 還有樂迷特別重返拍婚紗

屏東最大音樂盛事台灣祭，昨天結束，全場嗨翻天，屏東縣政府表示，為期3天活動累計吸引超過100萬人次進場，感謝樂迷一起瘋音...

高雄鐵道二街巷弄沒路牌 將設28面

高雄71期重劃區隨著高雄車站完工、綠園道建設，房市上漲、商機擴大，但民眾反映綠園道上方的鐵道二街，沿路巷弄缺乏指示路牌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。