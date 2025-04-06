白衣男攀爬恆春古城門 差點撞機車 若毀損恐違反文資法

屏東縣恆春古城是國內唯一保存四座城門的國定古蹟，今年喜迎建城150周年，但有民眾拍下影片，不當攀爬恆春古城西門，還從城牆上跳下來，差點撞到行經的機車。屏東縣府文資所表示，已通知專業團體巡查，若巡查確認有毀損古蹟，將依違反文資法開罰。

網路近日流傳一段38秒影片，白衣男子攀爬恆春古城門的西門，西門下方是車道通行，攀爬城門外牆，跳下來時還差點撞到行經機車，一旁拍攝的友人還提醒，加油！下方接續有汽車、機車等通行，跳下來時還差點撞到經過機車。

屏東縣府文資所表示，恆春古城是國定古蹟，古蹟保存部分，已回報國定古蹟主管機關文化部文化資產局。

文資所表示，從影片初判沒有造成毀損，也已通知專業團隊巡查，如果巡查後確認有毀損古蹟，依文化資產保存法第103條第一項第二款，追究行為人處六個月以上，五年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上，2000萬元以下罰金。

今年是恆春建城150周年，恆春古城是國內唯一保存4座城門的國定古蹟。