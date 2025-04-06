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白衣男攀爬恆春古城門 差點撞機車 若毀損恐違反文資法
屏東縣恆春古城是國內唯一保存四座城門的國定古蹟，今年喜迎建城150周年，但有民眾拍下影片，不當攀爬恆春古城西門，還從城牆上跳下來，差點撞到行經的機車。屏東縣府文資所表示，已通知專業團體巡查，若巡查確認有毀損古蹟，將依違反文資法開罰。
網路近日流傳一段38秒影片，白衣男子攀爬恆春古城門的西門，西門下方是車道通行，攀爬城門外牆，跳下來時還差點撞到行經機車，一旁拍攝的友人還提醒，加油！下方接續有汽車、機車等通行，跳下來時還差點撞到經過機車。
屏東縣府文資所表示，恆春古城是國定古蹟，古蹟保存部分，已回報國定古蹟主管機關文化部文化資產局。
文資所表示，從影片初判沒有造成毀損，也已通知專業團隊巡查，如果巡查後確認有毀損古蹟，依文化資產保存法第103條第一項第二款，追究行為人處六個月以上，五年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上，2000萬元以下罰金。
今年是恆春建城150周年，恆春古城是國內唯一保存4座城門的國定古蹟。
恆春古城建城歷史，源於1871年琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風在南台灣上岸，54名船員遭原住民殺害，3年後日本以懲凶名義出兵，排灣族人浴血抵抗，因武器和兵力懸殊不敵，史稱「牡丹社事件」，清庭事後議和賠償進而在恆春建城布防，古城歷經二戰美軍轟炸和歲月侵襲，頹圮城牆從縣定升級國定古蹟後，陸續整修綠美化成為觀光景點，行政院前院長蘇貞昌再核定恆春古城保存活化專案計畫。
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