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武術重鎮高雄西螺 子弟拿下今年全國創意宋江陣大賽冠軍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「台南大學」融入龍鳳陣，今年獲得亞軍。圖／高市觀光局提供
「台南大學」融入龍鳳陣，今年獲得亞軍。圖／高市觀光局提供

2025年全國創意宋江陣頭大賽結果出爐，「鳳武薪傳西螺鳳山館」演繹廖添丁傳奇故事，奪得今年的武林盟主寶座，獲得83萬元獎金，台南大學挑戰三連霸失敗，最終獲得亞軍，季軍則為龍華科技大學，高雄內門宋江陣系列活動今晚精采落幕。

宋江陣活動邁入第 25 年，2025 高雄內門宋江陣3月28日起在內門順賢宮盛大登場，「全國創意宋江陣頭大賽」是重頭戲，全台7支隊伍晉級決賽，昨進行決賽。

觀光局表示，今年由鳳武薪傳西螺鳳山館奪得冠軍，亞軍國立台南大學、季軍龍華科技大學，優勝獎為「梁山英雄鎮北番」與「加樂傳藝」，佳作獎「關廟東勢旺萊寶貝」、「民靖宋江」，另「關廟東勢旺萊寶貝」獲得內門順賢宮天上媽祖獎，「民靖宋江」獲高雄市議會議長獎。

鳳武薪傳西螺鳳山館重新詮釋義賊廖添丁故事，分上下集敘事，贏得熱烈掌聲。龍華科大以官將首為核心，結合神明出巡護衛與收妖任務。國立台南大學已經連獲兩屆全國冠軍，今年整合蘭賢陵武館、曾文農工等七個社團，演出龍鳳陣、戰鼓與武術。

主辦單位指出，鳳武薪傳西螺鳳山館核心成員主要來自西螺農工螺陽武術社的校友，從12歲國小生到社會人士都有，更邀請雲林縣傑出演藝團隊，太日樂集和溯 NJ4 藝享空間參與，展演形式更多元豐富。

西螺是台灣的武術重鎮，早期西螺七崁有振興社、武野館、勤習堂三大武館。鳳武薪傳西螺鳳山館成軍後，融合武術與現代藝術，展演方式讓觀眾耳目一新，同時感受台灣傳統文化的底蘊與時代精神。這支隊伍聚集許多志同道合之士，成員多數為西螺子弟，今年也是隊員多年來以不論以何種名義參賽的第8次，奪得佳績，登上武林盟主寶座。

「鳳舞薪傳」融入廖添丁故事，精彩演出獲得今年創意陣頭大賽冠軍。圖／高市觀光局提供
「鳳舞薪傳」融入廖添丁故事，精彩演出獲得今年創意陣頭大賽冠軍。圖／高市觀光局提供
.「龍華科大」決賽精彩演出贏得好評，獲得季軍。圖／高市觀光局提供
.「龍華科大」決賽精彩演出贏得好評，獲得季軍。圖／高市觀光局提供
「鳳武薪傳西螺鳳山館」演繹廖添丁傳奇故事，奪得今年的武林盟主寶座，獲得83萬元獎金。圖／高市觀光局提供
「鳳武薪傳西螺鳳山館」演繹廖添丁傳奇故事，奪得今年的武林盟主寶座，獲得83萬元獎金。圖／高市觀光局提供

內門 台南 宋江陣

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