台灣祭連3年破100萬人次參加 還有樂迷特別重返拍婚紗
屏東最大音樂盛事台灣祭，昨天結束，全場嗨翻天，屏東縣政府表示，為期3天活動累計吸引超過100萬人次進場，感謝樂迷一起瘋音樂，相約明年見。接下來4月11到13日，屏東三大日音樂節在屏東縣立體育館草地開唱。
屏東縣政府表示，邁入第五年台灣祭，有些樂團從中、小型舞台唱到主舞台，一路跟著台灣祭共同成長，台灣祭也達到連3年破100萬人次參與的成績，昨天現場還有一對新人一年前在台灣祭認識，一年後特地到台灣祭拍攝婚紗照，他們在社群平台分享結婚喜悅，浪漫可愛的愛情受到眾人的祝福，縣長周春米留言「好感動！恭喜」。
縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，台灣祭成為屏東音樂品牌，有賴樂迷的喜愛與支持，依據電信公司的統計數據，台灣祭第一天30萬人次、第二天41萬人次，在口碑發酵和連續假日加持下，三天下來累積突破100萬人次，不僅提供音樂人舞台、吸引大批樂迷朝聖，也帶動地方商機刺激經濟，創造多贏，這是舉辦台灣祭的重要意義。
台灣祭結束後，屏東三大日音樂節緊接著4月11至13日在屏東縣立體育館草地開唱。傳播暨國際事務處表示，16組藝人輪番上陣，包括金曲歌后楊乃文、金曲歌王許富凱、亞洲舞王羅志祥、畢書盡等超強卡司，連續三天接力演出，經典歌曲好歌不斷，歡迎全台樂迷再衝一波，享受屏東4月音樂天。
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