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高雄鐵道二街巷弄沒路牌 將設28面

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄車站周邊71期重劃區的鐵道二街沿路支線巷弄，遭民眾抱怨缺路牌，導致外地遊客、外送員到此處常迷路。記者宋原彰／攝影
高雄車站周邊71期重劃區的鐵道二街沿路支線巷弄，遭民眾抱怨缺路牌，導致外地遊客、外送員到此處常迷路。記者宋原彰／攝影

高雄71期重劃區隨著高雄車站完工、綠園道建設，房市上漲、商機擴大，但民眾反映綠園道上方的鐵道二街，沿路巷弄缺乏指示路牌，外地遊客、外送員經常迷路；接獲投訴後已辦理會勘，將花12萬元建置28面路牌。

工務局坦承，施作綠園道和計畫道路工程時未一併設置路牌，市府日前與里長共同會勘後，決議在鐵道二街左右支線設置28面路牌，預計1個月內完成。

高雄市因鐵路地下化推動車站周邊都市更新，71期重劃區2017年1月動工，2020年4月完工，範圍南至建國二路、北至九如二路，東以民族一路、西側至哈爾濱街，總面積約24.7公頃，其中自由路與復興路開通後逢合鐵道兩側紋理，串連前驛與後驛商圈，帶動周圍發展。亦循原鐵道路線，闢成長15.37公里的綠園道，成為民眾休閒去處。

不過民眾發現，綠園道兩側的鐵道二街，沿路缺乏路牌，由於當地小巷錯綜複雜，非在地人根本無法認路。

高市副議長曾俊傑說，民族一路至高雄火車站間的鐵道二街，南北向支線包含九如二路13巷、長明街38巷、九如二路85巷、鐵新一街、瀋陽街全無路牌，里長多次反映，常有人來問路。

三民區德仁里長袁碧嬌說，有外送員來這裡找不到路，也有許久沒來高雄的親友迷路，龍江街、鐵新二街的巷弄最常發生。

外送員 重劃區 鐵道

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