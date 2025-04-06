高雄沿海二路通車3天 8自摔1慘死

高雄沿海二路貨櫃車專用道拓寬工程，機車道未驗收即放行，通車3天疑因路面高低差，導致8名騎士摔車，1男不治；另翠華路拓寬工程，入夜後道路一邊亮、一邊暗，呈現「黑與白」奇景，騎士行經險象環生。議員指市長陳其邁曾說高市道路要比照東京品質卻破功，更批將責任歸咎不幸摔車身亡的民眾，對家屬是二度傷害。

警方表示，沿海路車禍詳細肇責仍待釐清，施工工程師和廠商均依過失致死及過失傷害等罪嫌接受調查。

行政院核定在沿海路興建貨櫃車專用道，原本預計今年3月完工，後延至6月，專用道施工一併改建機車道，但工務局疑在未驗收情況下，迫於沿海路汽機車車流大，臨時開放通車。

由於機車道尚未完工，側溝和柏油路面高達6、7公分落差，通車3天導致8名機車騎士自摔，其中30歲張姓男子摔車後疑因脊椎斷裂、送醫不治；張男妹妹在臉書發文質疑，沿海二路、中鋼東門往中林路有嚴重的路面問題。

一名通勤民眾說，沿道機車道減縮，騎士搶快爭道，「騎沿海二路膽顫心驚，好像騎天堂路一樣」。

另，台積電進駐楠梓產業園區後，高市府為改善聯外交通，去年砸2.84億元拓寬翠華路為40公尺道路，道路兩旁沿線雖擺三角錐、護欄及警示燈，但夜晚道路卻是一邊有路燈，一邊灰暗，呈現「黑與白」奇景。徐姓女騎士表示，下班騎翠華路很灰暗，經過都要很小心。

市議員邱于軒說，市長陳其邁曾說未來高雄市道路的鋪設，要參考日本東京的道路品質標準，但沿海二路工程連基本監工都沒做好，讓市長一席話破功，還將責任歸咎在不幸摔車身亡的民眾，造成家屬二度傷害。

市議員陳麗娜批評，市府為避免交通黑暗期遭外界責難，便宜行事，完全不顧市民生命安全。

律師吳春生表示，公共設施欠缺管理，家屬可提出國賠。

工務局新工處表示，事故發生後，已封閉沿海二路機車道，6月完工後再開放，將責請承造商檢視並設置交通維護設施，同時協助傷者及家屬國賠事宜；另將全面巡檢翠華路施工照明設置情形。