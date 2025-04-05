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屏東推廣當令水果 農業物產館鳳梨主題市集登場

中央社／ 屏東縣5日電

金鑽鳳梨產期每年3到5月、正當時令，屏東縣政府推廣當令水果，今、明2天在農業物產館舉辦鳳梨主題市集；現場展售鮮果，也規劃食農體驗、音樂展演等活動。

金鑽鳳梨是屏東重要水果品項，依屏東縣農業處資訊，主要生產鄉鎮為高樹、內埔、萬巒、潮州、新埤等地，種植面積3482公頃，年產量11萬噸以上，是全台第1大產區。

農業處今天新聞稿表示，為推廣在地當令新鮮金鑽鳳梨及屏東優質農特產品，5、6日舉辦「旺來金鑽．屏東風味市集」，活動時間為上午11時至下午5時。

現場可購買到酸甜多汁、口感細緻、風味香甜的屏東鳳梨，也提供食農教育與體驗手作，規劃包括「鳳梨果醬製作」、「鳳梨果茶與盆栽DIY」、「編織鳳梨鑰匙圈」以及「採果樂-小葫蘆」等互動體驗。

農業處指出，設有25個特色攤位，匯集屏東縣內小農及青農，展售時令鳳梨鮮果、加工品、飲品、特色零食與農創商品，並規劃集點卡與打卡活動，如消費滿額贈送結合海洋特色的石斑魚乖乖、拍照打卡贈屏東冰棒，以及集滿點數參與扭蛋抽獎等，午後也安排「貳行程樂團」現場音樂演出，以原音情歌帶給民眾輕鬆愉悅午後休憩時光。

農業處提及，農業物產館作為縣內農業推廣行銷重要據點，持續結合四季作物節氣規劃主題市集、食農體驗及產地餐桌等活動；每月推出農業主題展覽與系列活動，如3月「蘭花主題特展」，以及目前開展中、展期至4月27日的「林x未來—永續林業探索展」，讓民眾體驗屏東農業熱情與活力。

屏東縣政府 農業處 鳳梨

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