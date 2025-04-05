高雄兒藝節2天50萬人造訪 衛武營人潮滿滿

2025高雄兒童藝術節在衛武營一連舉辦4天，高市府與台灣樂高合作打造「樂高雄」樂園；統計2天吸引50萬人次造訪，市集攤商笑著說，「賣到手軟，兒童節變完售節」。

高雄市教育局新聞稿表示，台灣樂高今年兒童節首次與高市府合作，3日至6日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場，首度亮相6米高人偶裝置地標與有趣樂高關卡體驗、拍照打卡互動等，有趣好玩，現場不少民眾拍照，場面相當熱鬧。

活動期間每天下午在衛武營藝術文化中心榕樹廣場2樓開放平台也有「美感塗鴉教育課」；教育局表示，活動免索票免帶工具材料，參與人潮相當踴躍，讓孩子們盡情創作與拍照打卡，還可以參加扭蛋大獎賽，數千份好玩的獎品吸引孩子來挑戰。

青年局表示，活動也匯聚103攤特色餐車，打造全國最具特色的市集盛會。市集中有44家美食攤車來自青年局輔導的青年品牌，包括「林針嬤鹹水G」、「川田手切冰淇淋」、「秀美油飯」、「擼串串燒肉專門」等人氣攤位。

衛武營每年暑假的親子藝文節慶「花露露的童樂節」也在4月推出早鳥優惠活動，活動將於7月11日至27日登場，售票節目票券將7日起進行衛武營會員75折早鳥啟售，14日12時起至21日全面8折優惠。

衛武營藝術總監簡文彬表示，今年花露露和他的好朋友們帶領大小朋友們踏上一場奇幻星樂園冒險之旅，衛武營推出20項演出和活動，包括全新自製的花露露首部舞台劇作品「搶救魔幻飛船」將於最後一週壓軸登場。

除了劇場表演、熱鬧市集和戶外玩樂活動之外，今年衛武營首度推出，能讓孩子體驗劇場前台工作「小小前台領航員」、帶領探索劇場幕後空間的「兒童後台導覽」以及衛武營兒童英語音樂劇營等活動。