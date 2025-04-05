高雄沿海路施工1死挨批「未驗收就開放」罔顧人命 市府回應了

高雄沿海二路貨櫃車專用道工程已達59%，近日重鋪機車道後，機車道於上月17日開放通行，但因工程未完工驗收，導致多處路旁側溝與路面高度差達6至7公分，上月19日單日內發生6名機車騎士行使過水溝蓋而摔車，其中1男因脊椎斷裂，送醫搶救2天不治，家屬事後批路面問題嚴重，民代更直指市府便宜行事，倉促通行、不顧市民安危。

高市工務局近日施作高雄港洲際中心聯外貨櫃專用道，一併重鋪沿海路機車道，但僅先鋪設最下面3層AC柏油，就開放通行，但道路側溝和路面仍有6、7公分高度落差，導致數名機車騎士自摔，一名30歲張男摔車後疑因脊椎斷裂、送醫不治，男子妹妹在臉書發文怒指，沿海二路、中鋼東門往中林路有嚴重路面問題，當天至少5起自摔事件。

不少經常行駛沿海路通勤的民眾表示，沿海路機車道路面不平、道路減縮，多數騎士騎速過快且爭道，造成險象環生，「騎那條路真的是膽顫心驚，好像天堂路一樣」；也有民眾表示，施工未完成即開放行駛，也沒警告標誌，建議事發當下立即照相存證，防止施工單位動手腳並提起國賠，雖然是承包商責任，高雄市政府也難脫身。

市議員李順進表示，沿海二路機車道開放通行後，每日上下班時段有大量機車通行，民眾陸續反應路面狀況多，他近日已邀集工務、交通單位，逐一檢視每個側溝表面，針對易肇事或高低明顯的路段，先行放置警示牌面。

「道路未驗收就開放通行，市府太過輕忽交通安全！」市議員陳麗娜表示，沿海二路道路未達完工標準就先開放通行，大量機車通行難免因閃避鄰車，部分車輛行駛在水溝蓋上，再因高低落差導致自摔，市府為了不被民眾責備交通黑暗，就便宜了事，完全不顧市民生命安全，機車道本就不該提早開放，而是使用已完工道路作調撥車道。

小港分局表示，小港區沿海二路10號對面南下機車道路段，3月19日7時許，同一時段陸續發生6起機車騎士自摔案件，6人均為男性，年齡介於30歲至38歲，車禍詳細肇責仍待交通大隊釐清。目前高雄地檢署已介入偵辦，包括現場施工工程師和廠商負責人均被依過失致死及過失傷害等罪嫌接受調查。

高市工務局新工處表示，小港沿海路工程採分段交維方式半半施作，考量用路人行車順暢和有效紓解交通，在施作側溝完成後，隨即鋪設路面柏油和標線，供車輛先行通行，目前還剩北上排水溝、公車亭人行道及號誌管線預埋等工項，全面完工後才會鋪設最後的完成面AC摩擦層，該層預計厚度達6、7公分，可明顯減低側溝高低差。