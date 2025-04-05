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高雄那瑪夏3步道螢火蟲大爆發 今年這「兩族群」免費進入賞螢

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄那瑪夏螢火蟲復育有成，絕美螢光大爆發。圖／觀光局提供
高雄那瑪夏螢火蟲復育有成，絕美螢光大爆發。圖／觀光局提供

高雄那瑪夏螢火蟲復育有成，4月進入大爆發季節，估計15種以上、超過20萬隻螢火蟲飛舞，達卡努瓦、瑪星哈蘭、南沙魯3條賞螢步道已湧現閃閃螢光，人數採總量管制，且須購買賞螢券才能進入，今年起，持有敬老卡或愛心卡，可免費進入賞螢。

每年春夏之交，那瑪夏螢火蟲大爆發奇景，吸引世界各地遊客追逐賞螢，當地水資源豐沛環境潮濕，適合螢火蟲生長，曾記錄螢火蟲至少15種，包括黑翅螢、脈翅螢、弩螢、紅胸窗螢等，其中以黑翅螢數量最多，也只有在那瑪夏才看得到，黑翅螢閃光速率慢，保留了原始品種的特色。

那瑪夏區公所秘書周浩祥表示，目前開放的3條步道螢況都很好，其中南沙魯堪稱秘境等級，有如夢幻場景被暱稱「仙境步道」，目前採分流管制進入，民眾須購買螢螢券才能進入。

周浩祥說，今年兒童節連假12歲以下皆免費進入，此外，為了體貼高齡長輩及身障族群，持有「敬老卡」或「博愛卡」的民眾，憑證可至售票口兌換免費賞螢券入場賞螢。

觀光局也彙整賞螢攻略，除夜間賞螢，白天有許多景點值得體驗，從東高雄九區的門戶開始，旗山老街、武德殿，探訪傳統建築，品嘗米其林必比登推薦的秀明豬心冬粉好滋味。

美濃湖湖光山色和花旗木的粉色浪漫，中午品嘗客家料理，再到杉林區造訪日光小林產銷館、小林村紀念公園與小林平埔族群文物館和「南沙魯」部落，向大武隴族耆老學習手作花圈、了解土地的生息與住戶的韌性。

接著深入南橫公路探訪貓巷、品嘗芋頭冰、採買青梅特產，最後到那瑪夏賞螢，「嗡嗡大峽谷」感受大自然鬼斧神工，登高一探壯闊山壁，完成輕鬆愜意的一日高雄山城輕旅行。

局長高閔琳表示，現正值水蜜桃與龍鬚菜產季，特色水蜜桃雞、龍鬚菜沙拉、「深山裡的麵包店」窯烤龍鬚菜吐司更是非吃不可的特色美食，亦可品嘗當地自產、自烘的原鄉咖啡，如僑香、伊曼、花兒咖啡店，感受當地風土所培育出的特色咖啡。

春季東高雄九區不僅能賞螢，還能在花旗木下感受粉色浪漫。圖／觀光局提供
春季東高雄九區不僅能賞螢，還能在花旗木下感受粉色浪漫。圖／觀光局提供
六龜「蝶。Svongvong 手感烘焙」美味麵包。圖／觀光局提供
六龜「蝶。Svongvong 手感烘焙」美味麵包。圖／觀光局提供
到那瑪夏賞螢可以順遊甲仙吃芋冰、遊貓巷。圖／觀光局提供
到那瑪夏賞螢可以順遊甲仙吃芋冰、遊貓巷。圖／觀光局提供
米其林美食秀明豬心冬粉。圖／觀光局提供
米其林美食秀明豬心冬粉。圖／觀光局提供

螢火蟲復育 賞螢 那瑪夏

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