高雄火車站周邊缺乏指示路牌 旅客初遊抱怨常迷路

高雄車站周邊71期重劃區隨著綠園道建設、車站完工，近期周邊房市上漲、商機擴大，但民眾發現71期綠園道上方的鐵道二街沿路巷弄缺乏指示路牌，導致外地遊客、外送員到此處常迷路；工務局坦承綠園道工程後期未一併規畫路牌，接獲民眾投訴後已辦理會勘，將花費12萬設置28面路牌，一個月內完工。

因鐵路地下化推動車站周邊都市更新，高雄第71期重劃區從2017年1月動工至2020年4月完工，範圍南至建國二路、北至九如二路，東以民族一路、西側至哈爾濱街，以重劃方式進行整體開發，總面積約24.7公頃，其中15條計劃道路中，最重要就是自由路與復興路開通，重新縫合鐵路南北分割紋理，串連前驛與後驛商圈，帶動周圍發展。

高雄鐵路地下化107年完工後，工務局將路上鐵道闢建為全長15.37公里的綠園道，其中71期重劃區內的50米寬綠園道，成為民眾散步好去處，公園處也在去年將重劃區內未開發閒置土地的圍籬拆除並綠化植草，提供民眾休憩使用；但位在綠園道兩側的鐵道二街，卻被民眾抱怨沿路支線缺乏路牌，且當地小巷錯綜複雜，非在地人根本無法認路。

高市副議長曾俊傑表示，71期重劃區在民族一路至高雄火車站間的鐵道二街，沿路的南北向支線道路均無設置路牌，包含九如二路13巷、長明街38巷、九如二路85巷、鐵新一街、瀋陽街等，當地里長多次反映常有路人詢問路名。三民區德仁里長袁碧嬌表示，里民常反映外送員找不到路，也有許久沒來高雄的親友，到此處後迷路多時，尤其像龍江街、鐵新二街的巷弄，最常發生此狀況。