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【即時短評】道路施工監管忘記基本功 邁市府螺絲鬆了

聯合報／ 本報記者石秀華
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為工務單位事後亡羊補牢做防護措施，禁止機車通行。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為工務單位事後亡羊補牢做防護措施，禁止機車通行。記者石秀華／翻攝

高市沿海二路興建貨櫃車專用道拓寬工程，機車道也施工並重鋪，但工程尚未驗收即臨時通車，因水溝蓋和柏油路面有高低落差，上月造成多名機車騎士摔車，其中1男不治；工程品質基本監督工作沒做好，螺絲鬆了，打臉市長陳其邁曾誇口要讓高市道路品質媲美東京的一番說詞。

為防止高市小港區沿海路屢發生的怵目驚心重大車禍，行政院核定興建貨櫃車專用道，費用追加預算至20.29億元，工程原預計今年3月完工，後又延至今年6月，專用道施工同時一併改建機車道，但工務局在未驗收情況下，即迫於沿海路汽機車車流大，先臨時開放通車。

未驗收的機車道，負責監工品質的高市新工處卻未察覺水溝處和柏油路面高低落差，導致一天內至少6機車騎士摔車，其中1名年僅30歲的男騎士更因此脊椎斷裂喪命，讓沿海路又增添一名亡魂，但這次並非是大車肇禍，而是和路面監管施工品質有關。

防制交通事故，首重工程、接下來是教育，警方取締、防制作為是末端，但高市府總是將「警方防制作為」推上前線，也因此讓警方被迫集思廣益想出全國首創「等鑑識確認死因後才補建檔」的Ａ1死亡車禍登記方式，慘被警政署點名多達28件隱匿。

事實上，沿海路機車道施工，不只在3月19日發生6件自摔，早在17日及18日就各發生一件機車騎士自摔，號稱有「交通專長」的分局長以及施工單位若能提早察覺與警覺，禁止機車通行並重新檢視路面和水溝蓋高低落差的離譜工程，張姓騎士可能就不至於摔車身亡。

高市府道路工程基本功沒做好，事後亡羊補牢，反倒是表面功做得紮實，在行人號誌的小綠人增添高雄熊的Ｑ版畫面，博得市民好感，但相形下，對於攸關人命關天的道路工程品質卻如此草率，高市府在相關道路品質與設施，應面面俱到，要和國外相比，才不至於相形失色或自慚形穢。

張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為事故現場。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為事故現場。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時摔車死亡；圖為死者家屬以信用卡比出水溝蓋和柏油路面的路面高低差畫面。圖／翻攝自臉書社團「高雄大寮大小事」
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時摔車死亡；圖為死者家屬以信用卡比出水溝蓋和柏油路面的路面高低差畫面。圖／翻攝自臉書社團「高雄大寮大小事」
高市府去年砸2.84億拓寬翠華路為40米道路，工程迄今進行中，道路兩旁沿線擺設三角錐、護欄及警示燈，但到了夜晚，道路兩旁路燈卻是一邊亮、一邊不亮兩樣情。記者石秀華／攝影
高市府去年砸2.84億拓寬翠華路為40米道路，工程迄今進行中，道路兩旁沿線擺設三角錐、護欄及警示燈，但到了夜晚，道路兩旁路燈卻是一邊亮、一邊不亮兩樣情。記者石秀華／攝影
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為警方到場處理。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為警方到場處理。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差摔車死亡；圖為張男遺留案發現場的安全帽。圖／翻攝自臉書社團「高雄大寮大小事」
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差摔車死亡；圖為張男遺留案發現場的安全帽。圖／翻攝自臉書社團「高雄大寮大小事」

機車騎士 自摔 車道 陳其邁 高雄市

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