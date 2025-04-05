【即時短評】道路施工監管忘記基本功 邁市府螺絲鬆了

高市沿海二路興建貨櫃車專用道拓寬工程，機車道也施工並重鋪，但工程尚未驗收即臨時通車，因水溝蓋和柏油路面有高低落差，上月造成多名機車騎士摔車，其中1男不治；工程品質基本監督工作沒做好，螺絲鬆了，打臉市長陳其邁曾誇口要讓高市道路品質媲美東京的一番說詞。

為防止高市小港區沿海路屢發生的怵目驚心重大車禍，行政院核定興建貨櫃車專用道，費用追加預算至20.29億元，工程原預計今年3月完工，後又延至今年6月，專用道施工同時一併改建機車道，但工務局在未驗收情況下，即迫於沿海路汽機車車流大，先臨時開放通車。

未驗收的機車道，負責監工品質的高市新工處卻未察覺水溝處和柏油路面高低落差，導致一天內至少6機車騎士摔車，其中1名年僅30歲的男騎士更因此脊椎斷裂喪命，讓沿海路又增添一名亡魂，但這次並非是大車肇禍，而是和路面監管施工品質有關。

防制交通事故，首重工程、接下來是教育，警方取締、防制作為是末端，但高市府總是將「警方防制作為」推上前線，也因此讓警方被迫集思廣益想出全國首創「等鑑識確認死因後才補建檔」的Ａ1死亡車禍登記方式，慘被警政署點名多達28件隱匿。

事實上，沿海路機車道施工，不只在3月19日發生6件自摔，早在17日及18日就各發生一件機車騎士自摔，號稱有「交通專長」的分局長以及施工單位若能提早察覺與警覺，禁止機車通行並重新檢視路面和水溝蓋高低落差的離譜工程，張姓騎士可能就不至於摔車身亡。