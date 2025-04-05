獨／高市道路工程管理鬆散 這條路夜晚竟顯現「黑與白」奇景

高市沿海二路貨車專用道拓寬工程因施工中的機車道水溝蓋和柏油路面有高低6、7公分落差，3月19日造成6名機車騎士摔車，其中1男不治；高市道路拓寬工程管理鬆散不只一樁，記者直擊翠華路拓寬工程，夜晚一邊道路黑暗、一邊亮，呈現「黑與白」奇景；有民眾表示，每次下班騎車回家都很小心。

高市小港區沿海二路正進行貨車專用道工程，連同機車道一併施工，因水溝蓋與柏油路面出現高低落差，疑因工程設施管理不當，施工期間造成不只6名機車騎士自摔，甚至導致其中一名張姓男騎士摔車慘死。

事實上，高市重大道路拓寬工程管理鬆散不只一樁，為改善台積電進駐楠梓產業園區聯外交通，高市府去年砸2.84億拓寬翠華路為40米道路，工程迄今進行中，道路兩旁沿線擺設三角錐、護欄及警示燈，但到了夜晚，道路兩旁卻是兩樣情。

有徐姓讀者反映，每天下班約晚上9時30分騎機車返回楠梓區住家，途經拓寬施工中的翠華路右側，除了閃警示燈之外，沿線昏暗，清明節連假前，前方路段才亮起路燈，但後方路段還是很暗，因翠華路的車流量大，不少汽機車車速快，她騎該路段時，都得很小心。

記者實地騎機車勘查，發現雖翠華路施工路段兩旁都有放置三角錐及警示燈警示過往人車，但到了夜晚，往楠梓方向接近軍方營區路段根本沒路燈，顯得很昏暗，險象環生；但另一側往市區方向則有亮路燈，道路兩旁呈現「黑與白」奇景，但至少水溝蓋和柏油路面是平整的。

市議員邱于軒指出，市長陳其邁曾說，未來高市道路鋪設要參考東京的道路品質標準，鋪設馬路要有一套完整的SOP標準，由一名副市長督導，他說「我是很龜毛的人」，所以道路品質要求一定會做通盤檢討並提升品質。

「肉眼可見的問題，例如道路沒驗收，因為車流大要開放讓騎士通行，但以後驗收會過嗎？」邱于軒批評，工務單位平常的監工沒做好，市長卻聲稱道路品質要參酌東京品質，還不如參考「李四川的品質」就好。

邱于軒指出，高市府工務單基本監工沒做好，卻將責任歸咎在不幸摔車身亡的往生者身上，造成家屬二度傷害，讓家屬情何以堪！