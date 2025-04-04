高雄將有長頸鹿 議長康裕成許願成功 貼陳其邁老照片引網友驚呼
高雄壽山動物園今天與新竹六福村締結姊妹園，由於不少市民敲碗期待長頸鹿，市長陳其邁說，20年前他擔任代理市長，議長康裕成也曾向他許願，認為壽山動物園應該要有長頸鹿。
在眾人殷切期盼下，台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長賴振融決定促成美事，透過立委邱議瑩宣布，將努力讓長頸鹿來高雄。為此，康裕成晚間PO出20年前質詢陳其邁的合成照片，網友一面倒稱讚「議長好年輕」，也有人說「市長以前好瘦」。
康裕成發文說，20年前壽山動物園明明沒有長頸鹿，卻在售票口掛了長頸鹿的大照片，所以她在2005年6月質詢代理市長陳其邁，認為恐有詐欺市民之嫌。
照片一張貼，網友回應說，「有長頸鹿真的很棒，小朋友一定很喜歡，議長邁邁市長 辛苦了，很寶貴的照片」、「哇 ！議長好年輕啊」、「陳其邁市長，以前好瘦」、「代理市長好像藝人澎恰恰」、「邁邁現在比較帥」。
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