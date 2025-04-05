觀察站／逆轉少子化 生養鏈有改進空間

少子化成國安隱憂，不婚不生問題難解，各縣市祭出的解方不脫生育補助、擴增公托及托育支持，高雄市甚至補助40歲以下癌婦凍卵，保留提振人口數的一絲可能，但一次性的現金補助要打動年輕人願生願養，仍是問號，如何把資源花在刀口上，各縣市都有進步空間。

高雄市推多項生育與育兒政策迎戰少子化，市長陳其邁2023年拉高第1胎補助至3萬元、第2胎5萬元、第3胎以上7萬元，設籍滿1年的請領門檻也放寬為10個月，雖兌現生育津貼加碼承諾，但「然後呢」？

各縣市政府為救人口，多以補助金錢，甚至競比價碼為解方，對年輕家庭來說，短期補助雖誘人，長期育兒負擔才是擔心所在，除了買不起房、付不起房貸，托育量能不足、缺乏友善育兒的職場也是關鍵。

擴增托育資源是陳其邁提振生育率的另一支箭，每年增設10家以上公托，2026年卸任前增至85家。但高市公托仍供不應求也不均衡，三民、鳳山、左營等人口密集區，不少家長仍在排隊等待，外圍的岡山、大寮、旗山等區公托資源則偏少。

目前高市的企業托育支持仍嫌不足，在全台幾家「幸福企業」裡，可見托兒所就在企業大樓裡，地方政府一條龍輔導企業設托兒所，讓員工能和孩子一起上下班，休息時間還能透過雲端監視器影像關心孩子的狀況，不必趕下班接孩子或多付延時托育費，間接提高員工對企業的向心力，也降低流動率。

至於補助凍卵，雖保住「生機」，但現行法令限制須有婚姻關係才能解凍使用卵子，這有賴衛福部適度放寬，但修法牛步，難解少子化的燃眉之急。另如推動社宅與托育資源結合，也緩不濟急，亟需政府多加把勁。

少子化是國安危機，對準生、育需求的標本兼治政策是當務之急。