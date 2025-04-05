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新手爸媽：擴大補助 年輕人才敢生

聯合報／ 記者郭韋綺王勇超／高雄報導

高雄市政府為刺激生育率，努力打造從懷孕到養育的友善育兒環境，但房價、物價逐年上升，即使雙薪家庭也擔心孩子誕生後的開銷，更怕找不到合適保母或托兒所，在難以兼顧家庭與工作下，夫妻一方常須忍痛放棄工作，即使想生，也心有餘力不足。

育有5個月大男嬰的30歲曾姓夫妻發現，身邊很多友人不敢生，就是怕養小孩花費大。曾先生說，高雄薪資水準較低，夫妻若都沒上班賺錢，生活會很吃緊，「即使政府有補助，壓力仍很大」。

曾先生說，高雄生1胎補助3萬元，但光產檢加坐月子開銷，3萬元根本不夠。妻子找最便宜的坐月子中心，住半個月就花10萬元，他說，政府若能增加育兒、產檢及嬰兒醫療補助，年輕人才敢生。

「找托嬰中心是升格媽媽以來最大難題。」曾太太說，住家附近不管公托或私托都額滿，兒子5個多月大才排到一家新開的公托，車程約20分鐘。

陳小姐兒子2歲1個月大時丈夫突然失業，因夫家、娘家都沒辦法幫忙照顧兒子，她為工作找機構托嬰，卻因兒子滿2歲被拒絕，改找幼幼班，連找4家都額滿無法插班。所幸最後有家私幼孩子退托，兒子補位就讀，她才能重返職場，不過註冊費半年2萬多元，月費將近1萬8000元，「花費實在不便宜」。

吳小姐嘆說，年輕人不生不只是收入無法負擔，很大原因是沒時間顧小孩，合適的保母及托兒所不易找，雙薪家庭一定要有人接手照顧孩子才能放心工作。此外，不少托兒所晚間6時前就要接回小孩，加班的父母根本來不及接，都影響生小孩意願。

高市社會局表示，新手爸媽可透過居家托育服務中心媒合，銜接孩子就讀幼兒園前的照顧，也可透過中央托育媒合平台或社會局線上媒合平台申請。另，因應家長因突發事件無法照顧幼兒，高雄首創定點臨托，現有28處據點，部分據點可臨托到晚上10時或24小時臨托。

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