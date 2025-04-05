高雄房價、通膨壓力 新生兒漸少

高雄新生兒人數2014年迄今連年崩跌，推估2032年總人口將跌破260萬人，比縣市合併之初少17萬人。市長陳其邁為化解少子化危機，推動產業轉型、廣設公共托嬰中心、加碼托育補助，但民代直言，房價動輒千萬元加上通膨，年輕父母比以前更不敢生。

少子化及高齡化是各地面臨的難題，高雄市長者人口占比逾20％的「超高齡」行政區比比皆是，其中田寮今年2月僅3對新人登記結婚、新生兒4人，但死亡23人，逾65歲人口占近3成，全市最高，街道、廟宇、客運放眼全是銀髮族，青壯世代寥寥可數，更別說嬰幼兒，明顯「生不如死」。

今年2月底高雄總人口數近273萬人，中華經濟研究院預警，若無人口激勵政策，高雄兩年後15歲至64歲人口可能低於90萬人，建議市府提供誘因，舉辦聯誼活動促成良緣，吸引雙薪育兒的年輕世代移居，提升生育機會。

陳其邁為化解少子化危機，上任後廣設公托、加碼托育補助，率先補助孕婦產檢交通費，目前全市有63處公托，明年預計增至85處，生育津貼每胎補助3萬元，今年起更補助40歲以下罹癌女性凍卵支出。

不過議員蔡武宏直言，生育補助催生效果有限，高雄現在房價動輒千萬元起跳，自備款就要400萬，養小孩負擔太大，通膨讓年輕父母比以前更不敢生小孩。此外，公托數量不夠，每區至少要設2處，像仁武區移入人口多，公托需求大於其他行政區，但日前啟用第3處公托，160人搶28個名額，供需落差很大。整體薪資也應上調，年輕人才有生小孩的底氣。

議員郭建盟指結婚對數和生育數高度正相關，若有4對新人結婚，隔年可能增加2.3個新生兒，政府不只花大錢補助托嬰、改善育兒環境，更應把未婚聯誼視為重要政策，鼓勵結婚，獲得的效益更高。

議員許采蓁則指，職場若能提供高於法定的育嬰福利、友善的工時調整等，才能提升女性生育意願。

社會局表示，全市已有30區設置公托，六龜、杉林、內門、茂林4區覓妥場地規畫中。

民政局回應，各戶所2022年至去年共辦25場單身聯誼活動，擴大交友機會。整體配對率近5成，成效不差。