獨／高市殯葬金爐煙灰如雪片狂飛　業者酸「在演冬季戀歌嗎」

高雄市立第一殯館使用長達43年，去年啟動的改造計畫還在紙上談兵，但專供焚燒紙錢、庫錢、紙紮屋及往生者衣物之用的環保金爐已不堪使用，近來開爐後，煙灰如雪片狂飛，處理家人後事的民眾形容像置身韓劇「冬季戀歌」，讓人「灰頭土臉」，殯葬業者則批根本不環保。

對此，大高雄葬儀商業同業公會理事長陳威廷表示，環保金爐不環保，應該是壽命、年限已到，建議市府盡快重建。

殯葬處受訪表示，已要求委外廠商落實環保金爐爐體及空汙設備的維修改善，督促廠商確實履約，強化設備管理監測，降低空汙排放。

近來到市立第一殯儀館捻香、處理家人後事的民眾發現，火化遺體及處理燒金紙的環保金爐的地方，只要起爐後，風勢助長下，天空中瀰漫如下雪般的片片煙灰，讓人躲都無法躲，沒戴口罩的話，吸入嘴鼻還會讓人狂咳，不僅呼吸難過，煙灰也會沾在頭髮、衣服上，拍都拍不掉，連汽機車的擋風玻璃、車身都累積厚厚一層煙灰，有民眾氣炸處理後事已身心俱疲還「灰頭土臉」，質疑殯葬處在搞什麼，殯儀館空汙如此嚴重也不解決。

有殯葬業者指出，殯葬處有規定環保金爐「不環保的東西不要燒」，研判可能是民眾要燒給往生者的陪葬物品多，造成環保金爐無法承載，煙灰才亂飛；業者透露，曾和殯葬管理處開會討論，加速改善一殯老舊的環保金爐設備，但一直都無下文。

每天在一殯工作的殯葬業員工指出，號稱「環保金爐」，但燒出來的東西都是煙灰，在空中亂飄，煙灰飛竄整個殯儀館區，每天在殯儀館進進出出，吸的空氣都很糟糕，環保局來測汙染狀況，肯定可以開罰，只是不知自己人是否會罰自己人，盼殯葬處拿出魄力解決。

依據高雄市殯葬管理處環保金爐使用規定，環保金爐專供焚燒紙錢、庫錢、紙紮屋、銀紙及生前衣物之用，禁止燃燒危禁物品，例如玻璃、金屬、皮革及生物體等。

對於為何環保金爐燒出的東西會有漫天煙灰，有殯葬業者指出，高雄市一殯共有5個環保金爐，其中有3個是委外管理，2個是殯葬處管理，委外的金爐口徑大，不僅燒庫錢、紙錢，喪家要燒給往生者的紙紮屋大都也都送至這3個金爐處理。

「3個金爐使用久了，經年累月的燒，因此出現如雪片般飛來的誇張煙灰。」有業者指出，使用年限將屆的金爐就像車子開久了，里程數多，會冒出黑煙一樣，已不堪使用，其餘2個因爐口小，無法燒紙紮屋因此使用率不高，目前尚堪用。