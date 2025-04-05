墾丁大街復活 台灣祭湧30萬人

屏東縣政府在墾丁大灣遊憩區舉辦「台灣祭」，首日湧入30萬人潮，創下歷年新高，當地住宿一房難求，墾丁大街也再現難得人潮，熱鬧得宛若不夜城。

墾丁近年觀光人氣不若以往，但3日起登場的「台灣祭」邀DJ、歌手、樂團逾百組表演者在5大舞台輪番演出，意外掀起盛況，首日由芒果醬打頭陣、血肉果汁機壓軸，一路嗨唱到晚間10時半，經中華電信統計，參與人數達30萬人次，創下歷年來新高。

沉寂一時的墾丁大街這兩天入夜後人聲鼎沸，攤販忙得不可開交，恆春警分局為確保人車安全，台灣祭活動期間每日下午4時至凌晨12時，將墾丁大街兩端封閉變為行人徒步區，禁止車輛進入，營造安全舒適的消費環境，獲攤商與遊客讚許。

屏東縣政府傳播處長鄞鳳蘭說，恆春半島是台灣獨立音樂聖地，縣府2021年起舉辦台灣祭，網路聲量與人潮逐年攀升，今年盛況更勝往年。在地營業25年的攤販指出，清明連假與台灣祭活動加乘作用，吸引許多人來消費，年輕人居多，封街的作法讓人不用擔心車子從旁邊呼嘯而過。

警方提醒，今天下午4時到晚上12時，墾丁大街仍實施人車分流，街道兩端依然封閉為行人徒步區，車輛禁止進入墾丁大街、墾丁路文化巷、通海巷、佛光巷及和平巷。