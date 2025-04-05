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改造牛步化 高市府遭批帶頭製造空汙

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導

高雄市立第一殯儀館前年即啟動改造計畫，不分黨派議員都要求加速腳步，但至今仍在紙上作業階段，日前甚至傳出4名技工涉與殯葬業勾結，向喪家收「紅包」安插火化。高市殯葬處表示，環境影響說明書已送環保局審查，加速進行中。

市殯1982年啟用至今，2023年啟動改造計畫，預計分3期、9年進行，初估總經費約44億元，2032年完工。

議員黃紹庭指出，市殯環保爐在6都中最老舊、最落後，預算通過1年多還沒發包，行政效率很差，市府不能自己帶頭製造空汙。

議員黃香菽說，市殯改建計畫涉及整合鄰近民間業者，業者因擔心未來進駐空間不夠，與官方意見不一致，需加強溝通協調。

高市一殯改造牛步化，上個月竟傳出殯葬處多名技工疑長期配合殯葬業者及禮儀公司，以「服務費」名義從喪家支付給禮儀公司的喪葬費用中收取安插火化費用，金額1千元到3千元不等，以讓逝者能趕上吉時火化。檢方帶回10多人訊問，蔡姓、吳姓及洪姓3名殯葬處技工疑涉貪遭到檢方聲押，另一名技工諭令以10萬元交保。

殯葬處表示，一殯改造案已完成可行性評估及興辦事業計畫，並將環境影響說明書送環保局審查。另外，殯儀綜合大樓一館擬採BOT方式興建，將持續與民間殯儀業者溝通，提高進駐意願，涉貪事件由司法單位偵辦中。

殯葬處 環保局 議員

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