高市一殯金爐老舊 煙灰漫天挨轟

高雄市立第一殯儀館使用長達43年，專供焚燒紙錢、庫錢、紙紮屋及往生者衣物的環保金爐設備老舊，近來開爐後煙灰如雪片狂飛，民眾自嘲如置身韓劇「冬季戀歌」場景，讓人灰頭土臉，殯葬業者批根本不環保。葬儀業指曾向殯葬管理處要求加速改善但無下文，葬儀公會建議盡快重建。

殯葬處說，已要求委外廠商落實環保金爐爐體及空汙設備的維修改善，督促廠商確實履約，強化設備管理監測，降低空汙排放。

近來不少到市殯捻香、處理家人後事的民眾發現，火化遺體及焚燒金紙的環保金爐起爐後，在風勢助長下，天空往往瀰漫煙灰，讓人躲無可躲，沒戴口罩吸入嘴鼻，還會讓人狂咳，不僅呼吸難過，煙灰也會沾在頭髮、衣服上，連汽機車擋風玻璃、車身都累積厚厚一層煙灰，有民眾氣炸，質疑殯葬處在搞什麼，空汙如此嚴重也不解決。

大高雄葬儀商業同業公會理事長陳威廷表示，環保金爐不環保，應是年限已到，建議市府盡快重建。殯葬業者指出，殯葬處有規定，環保金爐「不環保的東西不要燒」，研判可能是民眾燒給親友的陪葬物品多，造成金爐無法承載，煙灰才亂飛。

殯葬業者說，高市一殯共5個環保金爐，3個委外管理、2爐由殯葬處管理，委外的金爐口徑大，庫錢、紙錢，喪家要燒給往生者的紙紮屋都送到這3個金爐焚燒。

「3個金爐經年累月的燒，因此出現雪片般的誇張煙灰」，有業者指出，使用年限將屆的金爐，就像車子開久了，會冒出黑煙一樣。

環保局表示，今年接獲2起檢舉，主要因燃燒庫錢時未有效收集處理廢氣，致粒狀物逸散至空氣中，違反空汙法第32條規定，已對殯葬處裁罰1200元至10萬元不等，除依法告發外，也要求一殯定期維護空汙防制設備，避免空汙情況發生。