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音樂盛事台灣祭南方大唱冠軍誕生 將赴神戶音樂祭演出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「至少我們還有音樂」是台灣祭的主軸精神，屏東縣長周春米歡迎大家盡情享受音樂。圖／屏東縣政府提供
「至少我們還有音樂」是台灣祭的主軸精神，屏東縣長周春米歡迎大家盡情享受音樂。圖／屏東縣政府提供

墾丁音樂盛事「台灣祭」進入第2天，大批樂迷前往，台上熱唱、台下嗨跳，屏東縣長周春米4日下午到場和樂迷同樂，人潮越晚越多，周春米驚喜帶來「總統級」祝賀影片，現場歡呼聲響起，再掀另波高潮。今天另一重頭戲，扶植音樂種子樂團大賽「南方大唱」冠軍誕生，將代表台灣到日本音樂節交流，讓台灣祭與國際接軌。

台灣祭五大舞台、上百組樂團輪番演唱，從白天到入夜接力演出，人潮沒間斷，越晚人越多，主舞台人潮外溢到市集區域，場內擠得水洩不通；縣長周春米下午到墾丁大灣遊憩區與樂迷合影，樂迷直呼「明年還要再來！」周春米也帶來賴清德總統為台灣祭錄製祝賀影片，總統在片中說「希望大家好好享受墾丁的海風、南國的熱情，盡情享受音樂！」

「第五年，我們破紀錄！」周春米說，「至少我們還有音樂」是台灣祭主軸，累計參與人數衝破歷屆紀錄，看到這麼多樂迷來到墾丁很感動，明天5日是最後一天，歡迎全台所有愛好獨立音樂的「聽團仔」到此共度台灣祭，接下來縣府還有一波波活動，包括屏東三大日音樂節、南國生活節，每場都精采。

一期一會的台灣祭，最有特色的「南方大唱」樂團大賽，共161組樂團報名參與，經過初賽、複賽層層關卡，在萬眾矚目下冠軍隊伍The Salitus誕生，延續去年與日本神戶Coming Kobe音樂節締結姊妹活動，冠軍隊伍將到日本演出，屏東縣府表示，台灣祭孕育出優秀的音樂人才，邁向國際，這是台灣祭的一大進步，更是對台灣音樂文化的肯定。

縣府傳播暨國際事務處指出，為了讓活動更加多元化，首度與Line Friends韓國恐龍Joguman合作，設計聯名主視覺、聯名周邊商品販售，Joguman本尊也出現在活動現場，可愛模樣吸引大家爭相拍照。

傳播處指出，第二天由新世代天團「TRASH」壓軸，同時還有三金歌王「乱彈阿翔」與「固定客」跨界合作演出。5日是「台灣祭」最後一天，宇宙人、美秀集團、滅火器等樂團重磅演出，邀請民眾把握機會，無法前來的朋友也可透過台灣祭粉絲頁與三立YouTube等平台線上直播，一同欣賞精彩表演。

屏東縣長周春米對於獨立音樂的文化感到好奇，到場觀察樂迷與樂團的互動。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米對於獨立音樂的文化感到好奇，到場觀察樂迷與樂團的互動。圖／屏東縣府提供
Line Friends韓國恐龍Joguman模樣相當可愛，縣長周春米也一起合照。圖／屏東縣政府提供
Line Friends韓國恐龍Joguman模樣相當可愛，縣長周春米也一起合照。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米與樂迷開心合影。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米與樂迷開心合影。圖／屏東縣政府提供
縣長周春米與市集攤友打招呼。圖／屏東縣政府提供
縣長周春米與市集攤友打招呼。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米與樂迷開心合影。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米與樂迷開心合影。圖／屏東縣政府提供
賴清德總統錄製影片祝福台灣祭。圖／屏東縣政府提供
賴清德總統錄製影片祝福台灣祭。圖／屏東縣政府提供
台灣祭越晚人越多，萬名樂迷共襄盛舉。圖／屏東縣政府提供
台灣祭越晚人越多，萬名樂迷共襄盛舉。圖／屏東縣政府提供

周春米 音樂

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