周春米赴台灣祭與樂迷同樂 賴總統驚喜獻聲
墾丁音樂盛事「台灣祭」活動進入第2天，吸引大批樂迷前往，屏東縣長周春米也到場與樂迷同樂，並驚喜帶來總統賴清德為台灣祭錄製的影片。
台灣祭為期3天，5大舞台、上百組樂團輪番登場，從白天到入夜接力演出。賴總統在影片中說：「希望大家好好享受墾丁的海風、南國的熱情，盡情享受音樂。」
周春米表示，「至少我們還有音樂」是台灣祭主軸精神，看到這麼多樂迷來到美麗墾丁相當感動，明天是最後1天，歡迎全台所有愛好獨立音樂「聽團仔」共度台灣祭，接下來縣府還有一波波活動，包括屏東三大日音樂節、南國生活節，每場都精采。
縣府傳播暨國際事務處指出，為讓活動更多元化，首度與Line Friends韓國恐龍Joguman合作，設計聯名主視覺、聯名周邊商品販售，Joguman本尊也出現在活動現場與大家同樂。
一期一會的台灣祭，最有特色的「南方大唱」樂團大賽，共有161組樂團報名參與，經過初賽、複賽的層層關卡，在萬眾矚目下冠軍隊伍The Salitus誕生，延續去年與日本神戶Coming Kobe音樂節締結姊妹活動，冠軍隊伍將到日本登台演出。
縣府表示，台灣祭孕育出優秀音樂人才，邁向國際演出，這是台灣祭的一大進步，更是對台灣音樂文化肯定。
台灣祭今天由新世代天團「TRASH」壓軸，同時還有三金歌王「乱彈阿翔」與「固定客」跨界合作演出。明天是台灣祭最後1天，還有包括宇宙人、美秀集團、滅火器等樂團演出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言