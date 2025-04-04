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搶攻連假商機 高捷蜜柑站長進駐百貨共度兒童節

中央社／ 高雄4日電

搶攻連假商機，高雄各百貨、旅宿祭優惠活動吸客。高捷蜜柑站長商品首度進駐百貨快閃，今天辦慶生會與粉絲共度兒童節。高雄夢時代推生活美食展，高雄福華大飯店則有料理優惠。

高雄捷運公司新聞稿表示，高捷吉祥物蜜柑站長5週年首次進駐百貨快閃，蜜柑站長相關熱門商品進入漢神巨蛋，活動至10日止。今天在漢神巨蛋空中花園舉辦蜜柑站長5歲慶生會，以及壽山動物園「壽Q家族」明星成員人偶見面會，與粉絲共度兒童節。

「2025統一集團生活美學館」昨天連假首日在高雄夢時代購物中心開幕，活動匯集集團旗下30個生活品牌，各品牌推優惠吸引大批民眾，現場人潮眾多，單日觀展人次突破萬人。

統一集團表示，一年一度的「統一集團生活美學館」，展現了集團的品牌資源整合力，今年展館規模再升級，匯聚了30個深受消費者喜愛的生活品牌，打造一站式生活美食饗宴，讓民眾一次購足、輕鬆享受美味與樂趣。

此外，夢時代也獨家引進南部首家「東京拉麵之王」麵屋一燈，麵屋一燈看準高雄百貨商圈崛起潛力，首度前進南台灣，插旗高雄夢時代百貨，2日一開幕就有大批排隊人潮。

高雄福華大飯店各餐廳也推出招牌推出「拍手料理」優惠活動，高雄福華表示，拍手料理顧名思義就是會讓人品嘗後不由得想拍手讚賞的美食，活動持續至4月底飯店內各大餐廳都有不同優惠。

大立百貨則主攻家居市場，4日引進家居裝潢品牌「Modolii謀多利．居工事」，賣場佔地550坪，提供「一站式設計、選材、完工」的完整服務。業者表示，Modolii不只是販售裝修建材，更是一個集結設計師、建築師、品牌商與消費者的創新互動平台。

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