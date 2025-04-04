等了20年 高雄壽山動物園終於有機會迎來長頸鹿

高雄壽山動物園今與新竹六福村締結姊妹園，雙方深化動物保育合作及交流，下月將有第1隻美洲野牛南下高雄陪伴「娜娜」。20年前議長康裕成曾向市長陳其邁提出要求，加上近年市民不斷敲碗，很多人期待壽山能有長頸鹿，台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長賴振融決定促成美事，若環境評估適合，將從其他動物園借展長頸鹿加入壽山大家庭。

觀光局長高閔琳與新竹六福村主題樂園總經理葉忠岳簽署姊妹動物園協定，壽山動物園與六福村為台灣動物園暨水族館協會（TAZA）的團體會員成員之一，理事長賴振融偕多位理監事參與盛事。

市長陳其邁擔任簽約見證人，他指出，期待雙方在動物照養、保育經營等面向促成更多全面性的合作與交流；六福村美洲野牛下月加入壽山陪伴「娜娜」，感謝六福村、台北市立動物園、Xpark水族館等夥伴支持，讓園區更豐富多元。

葉忠岳說，六福村及莊福文教基金會成立50年，園區多達20隻的南方白犀牛，是亞洲指標的犀牛繁育中心，犀牛「艾瑪」輸出到日本東武動物園，成功促進犀牛血緣豐富化；近年多次舉辦國際工作坊、課程，邀請國際專家學者交流，帶動台灣與國際接軌。

許多市民期待長頸鹿加入壽山動物園，陳其邁提及，2005年擔任代理市長期間，議長康裕成許過同樣願望，當年參訪非洲史瓦帝尼國家動物園親眼目睹長頸鹿在馬路上奔跑。台灣動物園暨水族館協會理事長賴振融聽見市民心聲，透過立委邱議瑩宣布，會努力促成這樁美事，讓大家有機會在壽山看見長頸鹿。