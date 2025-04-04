壽山動物園與六福村締結姊妹園 陳其邁笑許智傑「幼稚」

高雄壽山動物園今與新竹六福村締結姊妹動物園，開啟雙方動物保育合作。立委許智傑在簽約儀式上「炫耀」童年去過六福村，比沒去過的市長陳其邁來得幸福。陳笑著回嗆許「幼稚」，因為他去過非洲史瓦帝尼國家動物園，虎馬獅牛都看過，還有很多長頸鹿在馬路上跑。

壽山動物園今早舉辦簽約儀式，觀光局長高閔琳與新竹六福村總經理葉忠岳簽署姊妹動物園協定，盼雙方進行動物照養飼育、動物保育、動物園行銷和群眾教育等相關經驗的學習、交流與合作，5月將有1隻美洲野牛南下高雄，陪伴目前園區的美洲野牛「娜娜」。

立委許智傑、邱議瑩及黃捷等人參與簽約儀式，邱議瑩提及自己擔任台灣動物園暨水族館協會（TAZA）顧問，盼能為保育動物盡一分心力；黃捷則是希望兩園締結姊妹園後，能有互惠措施回饋遊客。

許智傑致詞表示，小時候去六福村是一件很幸福的事，他問市長有沒去過，市長回說沒有，「我們是同學，我有去過他沒有，我算比市長幸福」。此外，以前去圓山動物園時候，動物都關在裡面，所以第一次去野生動物園可以親近動物，感覺滿特別的，六福村是很多小朋友非常重要的回憶。

陳其邁用台語回應說，剛剛許智傑特別提到兩人是高中同學，而且以前去過六福村動物園，其實講這種話很幼稚，「兩人若是4歲，會比說你去過哪裡、我去過哪裡，這樣我就輸了，現在吃到60歲了還自比這個，實在是....」。