高雄壽山動物園盼引進長頸鹿 TAZA將協助借展

高雄壽山動物園今天與六福村簽署姊妹園友好協定，六福村5月將贈送1隻美洲野牛給壽山動物園；台灣動物園暨水族館協會（TAZA）也宣布，將協助借展長頸鹿，滿足高雄市民期待。

高雄市長陳其邁今天至壽山動物園見證姊妹園友好協定簽署，媒體聯訪時陳其邁說，非常感謝六福村動物園這幾年持續與壽山動物園有很多交流，過去包括非洲獅、孟加拉虎的交流，而這次將贈與1隻美洲野牛。

陳其邁笑著說，這次終於幫壽山動物園的美洲野牛「娜娜」找到夥伴，六福村的美洲野牛正在打包行李，未來會到壽山動物園住一段時間。

針對不少民意代表、市民敲碗已久的長頸鹿，陳其邁說，長頸鹿的難度比較高，過去他在當高雄市代理市長時，當時的議員康裕成有許願，「這個我們要再想想辦法，再找找看其他的動物園是不是能夠交流」，也要針對不同的動物條件做整體考量。

陳其邁致詞時說，期待未來雙方在動物照養、保育教育、動物園行銷等領域有更密切的交流與合作。壽山動物園重建後環境變得很不一樣，持續與國內其他動物園交流，接下來也有11隻台北動物園的狐獴將進駐壽山動物園。

今天在陳其邁與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）董事長賴振融共同見證下，雙方由高雄市觀光局長高閔琳和六福村主題樂園總經理葉忠岳代表簽署協定。民進黨立委邱議瑩、許智傑、黃捷等人也參與儀式。

邱議瑩說，今天參加活動的身分除了是在地立委，也是台灣動物園暨水族館協會（TAZA）的顧問。會中她也替TAZA理事長賴振融傳達，TAZA願意協助壽山動物園借展長頸鹿。

葉忠岳會後接受媒體聯訪表示，賴振融現在是TAZA理事長，希望能團結台灣的各大動物園，讓各地小朋友都能有親近更多動物的機會，未來會先評估壽山動物園的環境是否適合長頸鹿，協助借展長頸鹿事宜。