快訊

橘貓叼走被丟掉的娃娃就跑 他跟上去見溫馨一幕淚崩：牠們很珍惜

NBA／柯瑞下半場狂轟25分 里夫斯9記三分球難救湖人

可能再被捕入獄？尹錫悅出險招 被彈劾後前途恐比朴槿惠更凶險

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄中正運動場啟用延後至4月底 環形步道、極限運動場引期待

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書
高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書

高雄市中正運動場使用近40年，市府在3年前斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，民眾能在步道上觀賞城市美景，也有商家進駐商業空間，從高處欣賞城市風景原本第二階段工程進度已超過93％，預計清明連假可開放使用，但市府經評估決定延後至4月中旬過後。

中正運動場位處中正交流道，臨近捷運橘線技擊館O9站，是遊客進入高雄的第一印象，市府決定改造為Kaohsiung Highline，開放場域改造工程2022年動工，分兩階段進行，第一階段將舊有看台拆除已完成，第二階段改造工程則是使用打除後的材料回填為石籠牆，上方則規劃為環形步道（highline），目前進度已達93%，總經費約4億4000萬元，原訂今年4月底完工，工務局先前表示清明連假前可以開放使用。

工務局表示，目前戶外空間幾近完工，前廣場已在今年2月改造完成，新增大片綠地並優化人行動線；Kaohsiung Highline東側將新增一座國際標準等級的極限運動場，由體育總會滑板運動委員會參與設計與施工，增設國際級硬體設施，期待能帶動在地滑板運動風潮，成為全國滑板運動愛好者的新天堂。

高雄市副市長林欽榮表示，Kaohsiung Highline以減量設計與材料回收理念做改造，將原有3分之2看台的混凝土破碎後，化身4.5公尺高的石籠外牆，自然光柔和灑入室內；外牆上是被印度紫檀及雨豆樹包圍的環形步道，市民可搭配景觀燈光設計，從高處欣賞城市風景，「中正運動場正準備重新以柔軟、接納的姿態，與市民生活更加緊密融合」。

林欽榮表示，市府運動發展局、體育總會及相關單位未來將進駐Highline底版下方空間，商業空間預計在下半年由運發局完成招商，引入飲食、休閒與娛樂等服務，中正運動場未來會與衛武營中心、苓雅運動中心及捷運O9聯合開發案串聯，成為高雄運動樂活的城市新門戶。

高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書
高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書
高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書
高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書
高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書
高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書
高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書
高雄市中正運動場斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，預計4月中旬過後啟用。圖／翻攝自高雄市副市長林欽榮臉書

林欽榮 運動

延伸閱讀

影／高雄轎車「剪」機車害女騎士慘摔畫面曝 網一面倒挺她

高雄男嫌吵當街摔死狗…動保處驗屍討公道 重罰20萬還判刑

六旬婦清晨離院失蹤 台南、高雄警聯手沿路查行蹤…4小時速尋回

疑買車糾紛！高雄兩派人追逐當街私刑 引一堆警車到場

相關新聞

「台灣祭」首日30萬人次 墾丁大街人潮再現熱鬧宛若不夜城

屏東縣政府舉辦「台灣祭」昨起一連三天在墾丁大灣遊憩區登場，首日參與人次達30萬，創下歷年新高，湧現人潮帶動墾丁觀光商機，...

高雄中正運動場啟用延後至4月底 環形步道、極限運動場引期待

高雄市中正運動場使用近40年，市府在3年前斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環...

屏東藝起派對寫生嘉年華 今千名畫友共繪東港風華

屏東縣政府舉辦「2025藝起派對-屏東縣寫生嘉年華」，今在屏東縣王船文化館登場，現場有主題市集、街頭藝人展演、手作體驗及...

影／連假首日南下車流湧入恆春半島逾4.8萬輛次 警取締超速60件

昨清明連假首日，屏東縣政府在墾丁大灣遊憩區舉辦2025台灣祭，吸引大量遊客湧入恆春半島，屏東縣警局交通隊統計，連假首日南...

「台灣祭」首日開唱瞬間湧入4萬人次 嗨翻墾丁大灣

「台灣祭」從3日起一連三天在墾丁大灣遊憩區登場，五大舞台、百組樂團登台演出，首日由人氣樂團「芒果醬」打頭陣，現場滿滿的人...

高雄智慧停車格 駕駛憂臨停收費

高雄建置逾5千個智慧停車格，明年超過1萬格，議員指常有駕駛擔心短暫臨停就遭收費，衍生不少違規停車問題，建議推月票，像民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。