高雄中正運動場啟用延後至4月底 環形步道、極限運動場引期待

高雄市中正運動場使用近40年，市府在3年前斥資4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和環形步道，並增設一座極限運動場，民眾能在步道上觀賞城市美景，也有商家進駐商業空間，從高處欣賞城市風景原本第二階段工程進度已超過93％，預計清明連假可開放使用，但市府經評估決定延後至4月中旬過後。

中正運動場位處中正交流道，臨近捷運橘線技擊館O9站，是遊客進入高雄的第一印象，市府決定改造為Kaohsiung Highline，開放場域改造工程2022年動工，分兩階段進行，第一階段將舊有看台拆除已完成，第二階段改造工程則是使用打除後的材料回填為石籠牆，上方則規劃為環形步道（highline），目前進度已達93%，總經費約4億4000萬元，原訂今年4月底完工，工務局先前表示清明連假前可以開放使用。

工務局表示，目前戶外空間幾近完工，前廣場已在今年2月改造完成，新增大片綠地並優化人行動線；Kaohsiung Highline東側將新增一座國際標準等級的極限運動場，由體育總會滑板運動委員會參與設計與施工，增設國際級硬體設施，期待能帶動在地滑板運動風潮，成為全國滑板運動愛好者的新天堂。

高雄市副市長林欽榮表示，Kaohsiung Highline以減量設計與材料回收理念做改造，將原有3分之2看台的混凝土破碎後，化身4.5公尺高的石籠外牆，自然光柔和灑入室內；外牆上是被印度紫檀及雨豆樹包圍的環形步道，市民可搭配景觀燈光設計，從高處欣賞城市風景，「中正運動場正準備重新以柔軟、接納的姿態，與市民生活更加緊密融合」。