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屏東藝起派對寫生嘉年華 今千名畫友共繪東港風華

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦「2025藝起派對-屏東縣寫生嘉年華」，今在屏東縣王船文化館登場，吸引千名大小畫友、返鄉遊客，在藝術氛圍中共度假期。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦「2025藝起派對-屏東縣寫生嘉年華」，今在屏東縣王船文化館登場，吸引千名大小畫友、返鄉遊客，在藝術氛圍中共度假期。記者劉星君／攝影

屏東縣政府舉辦「2025藝起派對-屏東縣寫生嘉年華」，今在屏東縣王船文化館登場，現場有主題市集、街頭藝人展演、手作體驗及親子互動，吸引千名大小畫友、返鄉遊客，在藝術氛圍中共度假期。

縣長周春米說，「藝起派對」寫生比賽繼屏東市、潮州，今年在東港舉辦，每年吸引熱愛繪畫的畫友們參加，透過畫作捕捉屏東的美好。

今年寫生移師東港，報名踴躍，適逢兒童節連假，許多家長陪孩子一同作畫，還有多名藝術家以不同視角與媒材創作，更有不少來自中北部的返鄉民眾及遊客專程前來，現場更添熱絡氣氛。

參賽者揮灑創意，在地的漁港景致、人文特色以及王船文化館每個角落，都成為最佳寫生題材，結合傳統信仰與海洋風情，為東港留下最美的藝術風景，更串聯起地方文化與藝術交流。

周春米說，東港以「黑鮪魚故鄉」享譽全台，漁產資源豐富，並擁有深厚宗教文化。去年底啟用王船文化館，已成為東港的文化新地標，還有魚市場、大鵬灣國家風景區等帶動觀光產業，這些豐富文化與景觀，都是畫友們取材靈感來源，透過畫筆展現東港風華。

文化處表示，縣府邀請專業評審小組評比，寫生組各組取前三名、優選十名和佳作二十名，前三名及優選作品預計5月17日起至6月15日在屏東縣王船文化館展出，讓民眾近距離欣賞畫友筆下的東港風情，感受漁港小鎮藝術魅力。

屏東縣政府舉辦「2025藝起派對-屏東縣寫生嘉年華」，今在屏東縣王船文化館登場，吸引千名大小畫友、返鄉遊客，在藝術氛圍中共度假期。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦「2025藝起派對-屏東縣寫生嘉年華」，今在屏東縣王船文化館登場，吸引千名大小畫友、返鄉遊客，在藝術氛圍中共度假期。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 東港 王船

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