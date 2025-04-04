屏東繪漁港景致 千名畫友共度藝術假期

屏東縣政府舉辦「2025藝起派對-屏東縣寫生嘉年華」，今天在王船文化館登場，現場有主題市集、街頭藝人展演等，吸引千名畫友參加，在藝術氛圍共度假期。

今年藝起派對寫生移師東港，適逢連假，許多家長陪著孩子一同作畫，還有多名藝術家以不同視角與媒材創作，有不少中北部返鄉民眾及遊客專程前來；參賽者揮灑創意，在地漁港景致、人文特色及王船文化館每個角落，都成為寫生題材，結合傳統信仰與海洋風情，串聯起地方文化與藝術交流。

屏東縣長周春米出席活動表示，東港以黑鮪魚故鄉享譽全台，漁產資源豐富，並擁有深厚宗教文化。去年底啟用的王船文化館，已成為東港文化新地標，還有魚市場、大鵬灣國家風景區等帶動觀光產業，豐富文化與景觀，都是畫友取材靈感來源，透過畫筆展現東港風華。

文化處說，縣府邀請專業評審小組評比，寫生組各組將取前3名、優選10名和佳作20名。前3名及優選作品預計5月17日起至6月15日於屏東縣王船文化館展出，讓民眾近距離欣賞畫友筆下的東港風情，感受漁港小鎮藝術魅力。