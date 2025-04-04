「台灣祭」首日30萬人次 墾丁大街人潮再現熱鬧宛若不夜城
屏東縣政府舉辦「台灣祭」昨起一連三天在墾丁大灣遊憩區登場，首日參與人次達30萬，創下歷年新高，湧現人潮帶動墾丁觀光商機，當地住宿一房難求，墾丁大街也再現難得人潮，熱鬧宛若不夜城。
台灣祭4月3日到5日在墾丁大灣遊憩區熱鬧登場， DJ、歌手、樂團逾百組表演者在五大舞台輪番演出，首日由芒果醬打頭陣、血肉果汁機壓軸，一路嗨唱到晚間10時半，經中華電信統計，首日參與人數達30萬人次，創下歷年來新高。
台灣祭熱唱同時，旁邊的墾丁大街人聲鼎沸，晚間時段人潮聚集，兩旁攤販忙得不可開交。為讓人車分流，恆春警分局在台灣祭活動期間每日下午4時至凌晨12時，將墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入，帶給遊客更安全與舒適消費環境，也獲攤商與遊客的讚許。
營業25年的墾丁大街攤販指出，清明連假與台灣祭活動加乘作用，吸引許多人來消費，尤其年輕人居多，封街措施讓人不用擔心車子從旁呼嘯而過，且警察頻繁巡邏、墾丁大街攤商合法化，都有助於提升夜市形象。
縣府傳播處長鄞鳳蘭表示，恆春半島是台灣獨立音樂的聖地，屏東縣政府從2021年在墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭，網路聲量與人潮逐年攀升，今年首日盛況勝往年，為當地帶來觀光效益，今第2天有TRASH、甜約翰、怕胖團以及固定客等樂團重磅演出，邀請大家齊聚大灣享受音樂與美食的雙重療癒。
警方也提醒，4月3到4月5日，每天16到24點，在墾丁大街實施人車分流管制，台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線繼續南下；北上車輛則由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路至墾丁牌樓左轉接台26線繼續往北；墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街，墾丁路文化巷、通海巷、佛光巷及和平巷亦禁止車輛通行，本管制措施視人潮及車流狀況提前或延後實施。
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