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影／連假首日南下車流湧入恆春半島逾4.8萬輛次 警取締超速60件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
警方同步強化交通執法，防範因違規行為導致事故或交通秩序失控。警察局與屏東監理站組成聯合稽查小組，在恆春地區加強取締酒駕、危險駕駛與非法改裝車輛。圖／警方提供
警方同步強化交通執法，防範因違規行為導致事故或交通秩序失控。警察局與屏東監理站組成聯合稽查小組，在恆春地區加強取締酒駕、危險駕駛與非法改裝車輛。圖／警方提供

昨清明連假首日，屏東縣政府在墾丁大灣遊憩區舉辦2025台灣祭，吸引大量遊客湧入恆春半島，屏東縣警局交通隊統計，連假首日南下車流4萬8735輛次；另外警方在恆春半島台26線執行超速取締，舉發違規60件，其中包含嚴重超速3件，均超速逾40公里以上。

屏縣警局交通隊指出，今連假第二天，台灣祭活動持續進行，墾丁地區住房率仍滿載，警方持續監控南下車流，適時啟動台1線水底寮至嘉和路段調撥措施，針對易壅塞路段及觀光景點周邊增設交通崗位，由專責警力協助指揮與疏導，維護人車通行秩序。

交通隊指出，昨連假首日南下車流4萬8735輛次，有效因應大量人車移動，警方提早部署勤務，啟動台1線南下調撥車道並調整號誌周期至360秒，疏解交通壅塞狀況。

除交通疏導外，警方同步強化交通執法，防範因違規行為導致事故或交通秩序失控。警察局與屏東監理站組成聯合稽查小組，在恆春地區加強取締酒駕、危險駕駛與非法改裝車輛。統計昨天取締台26線違規件數，查獲無照駕駛1件、非法改裝車輛6件，另於恆春半島台26線執行超速取締，共舉發違規60件，包含嚴重超速3件。

嚴重超速3件在台26線20公里南下車道，該路段速限70公里，3輛車分別時速126公里、112公里、135公里，均超速40公里以上，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，吊扣牌照半年、違規點數3點、參加道安講習，罰鍰1萬2千元到3萬6千元。

屏東縣警察局長戴台㨗呼籲，用路人應提高交通安全意識，行車時應遵守相關法規，切勿任意違規或危險駕駛，並配合現場交通警力指揮，掌握即時路況資訊。

警方同步強化交通執法，防範因違規行為導致事故或交通秩序失控。警察局與屏東監理站組成聯合稽查小組，在恆春地區加強取締酒駕、危險駕駛與非法改裝車輛。圖／警方提供
警方同步強化交通執法，防範因違規行為導致事故或交通秩序失控。警察局與屏東監理站組成聯合稽查小組，在恆春地區加強取締酒駕、危險駕駛與非法改裝車輛。圖／警方提供
昨清明連假首日，屏東縣政府在墾丁大灣遊憩區舉辦2025台灣祭，吸引大量遊客湧入恆春半島，屏東縣警局交通對統計，連假首日南下車流4萬8735輛次。圖／警方提供
昨清明連假首日，屏東縣政府在墾丁大灣遊憩區舉辦2025台灣祭，吸引大量遊客湧入恆春半島，屏東縣警局交通對統計，連假首日南下車流4萬8735輛次。圖／警方提供
警方同步強化交通執法，防範因違規行為導致事故或交通秩序失控。警察局與屏東監理站組成聯合稽查小組，在恆春地區加強取締酒駕、危險駕駛與非法改裝車輛。圖／警方提供
警方同步強化交通執法，防範因違規行為導致事故或交通秩序失控。警察局與屏東監理站組成聯合稽查小組，在恆春地區加強取締酒駕、危險駕駛與非法改裝車輛。圖／警方提供

屏東縣政府 恆春 連假

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