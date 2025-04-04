台灣祭首日開唱瞬間湧入4萬人次 嗨翻墾丁大灣

「台灣祭」從3日起一連三天在墾丁大灣遊憩區登場，五大舞台、百組樂團登台演出，首日由人氣樂團「芒果醬」打頭陣，現場滿滿的人潮，依據中華電信人數統計開場瞬間達4萬人次，台日觀光交流親善大使中川紅葉登台向樂迷打招呼，今天第二天有TRASH、甜約翰、怕胖團以及固定客等樂團重磅演出。屏東縣政府加派警力、緝毒犬維安。

屏東縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，台灣祭今年第5屆，連兩年破百萬人次參加，建立起墾丁音樂品牌，今年推出更多元演出陣容，除了美秀集團、血肉果汁機、滅火器等知名樂團，也邀請日本唱紅動漫銀魂主題曲的天王級樂團「DOES」跨海演出，讓樂迷盡情享受音樂。

台灣祭搶先曝光日本觀光促進民間協會為墾丁拍攝美景影片，片中中川紅葉大使穿梭在龍磐公園、社頂自然公園、恆春古城老街、南灣等景色，呈現恆春怡然迷人的風光。

鄞鳳蘭表示，台灣祭不僅對觀光帶來正面影響，更意外促成一段跨國音樂情緣。日本觀光促進民間協會會長中川哲也，同時也是tokyo honey trap樂團吉他手，前兩年隨團參加台灣祭因而愛上墾丁，進而以恆春半島為主題拍攝一支觀光影片，將在日本萬國博覽會（大阪·關西世博會）閉幕播出，還會有一系列屏東觀光影片在大阪街頭播出，走在大阪就能不經意看見屏東、看見台灣祭。

今年也是中川會長第三度參加台灣祭，他說，希望未來雙方有更密切交流，除了台灣祭活動期間，也會促成日本觀光業者包裝套裝遊程，讓更多日本人認識恆春半島的美。

鄞鳳蘭說，台灣祭這5年來的成長有目共睹，國內外樂團前來朝聖，開放給新生代音樂家或樂團報名「春漾舞台」，今年350組報名，包含來自美國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、韓國等8個國家團體，最後經評審選拔，選出全國及海外頂尖24組樂團演出，可謂競爭激烈。

今年台灣祭續推環保減塑，去年與「ECO DRINK一口純淨」合作，現場提供飲水服務，減少約1萬5200支寶特瓶，今年繼續為環保努力，樂迷自行準備容器，每次10元即可裝飲用水，提供循環杯借用，歡迎樂迷朋友多多使用，愛音樂也愛地球。