高雄智慧停車格 駕駛憂臨停收費

高雄建置逾5千個智慧停車格，明年超過1萬格，議員指常有駕駛擔心短暫臨停就遭收費，衍生不少違規停車問題，建議推月票，像民眾上下貨時即不必顧慮遭多次收費；交通局回應，月票制恐造成車輛長時間占位，現階段不宜實施。學者認為使用者付費才正確，若因省一時便利而造成事故，損失更大。

交通局說明，路邊停車格首重周轉率，是依當地停車供需等因素評估是否收費，為避免停車位遭長時間占用，收費是必要手段，若實行月票制，恐導致車位周轉率偏低和供需失衡，甚至衍生占位紛爭，經評估暫不宜實施。

高雄軟體科學園區、澄清湖等地陸續建置智慧停車格，利用車牌辨識技術計費，民眾可於交通局公有停車場服務資訊網查詢車格停放狀況，減少找車位時間。但不少民眾反映，智慧停車格前5分鐘雖免費，第5分鐘過後就要繳半小時15元費用、金額雖不大，短暫臨停者仍覺得吃虧。也有長者認為，智慧停車格付費需使用行動支付App，或到超商補單；到銀行或電信公司辦自動扣繳，若能統整為每月繳費一次，會省事許多。

議員陳善慧認為，智慧停車服務推出後，常有駕駛擔心短暫臨停就被收費，反而衍生不少違規停車問題，交通局應調整收費機制，推月票服務。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏則認為，市區多屬住商混合區，若路邊停車採月票制，恐弱化周轉率。使用者付費才是正確觀念，民眾別為省點停車費違規停車，若圖一時便利而造成事故，損失更大。